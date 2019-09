Tina Cipollari sale sulla bilancia/ Ecco quanto pesa: “Venti chili entro Natale!”

Tina Cipollari ci riprova con la dieta. La burrosa opinionista di Uomini e Donne, nella giornata di ieri durante le registrazioni del trono over, ha spontaneamente confidato a Maria De Filippi di volere perdere circa una ventina di chili entro Natale: ci riuscirà? La conduttrice, le ha anche prontamente offerto un aiuto valido. Già nel 2016, l’argomento aveva tenuto banco durante una puntata del Maurizio Costanzo Show con protagonista in teatro anche il bizzarro Dottor Lemme con la sua insolita dieta. Tina in quella occasione, aveva raccontato di essere una buona forchetta e di mangiare spesso e volentieri. “Io mangio di tutto, molta pasta, pane, pagnottelle ripiene, fritti, molti insaccati. Quindi non mi prendete come esempio. Al mattino inizio anche bene la giornata con dei buoni propositi, il mio tè con le fette biscottate. Alle 10 passo davanti al forno, entro, sanno come prendermi, mi preparano la rosetta con la mortadella. Io inizio la giornata in questo modo, cercando di fare la brava, e poi dopo a pranzo mi scateno con gnocchi, tortellini… Però io faccio le analisi del sangue, non ho la glicemia alta, non ho il diabete, sto benissimo. Per il Dottore ho uno stile di vita alimentare perfetto, ma non è vero”.

Tina Cipollari vuole dimagrire di 20 chili: ecco quanto pesa

Tina Cipollari piace agli estimatori proprio perché non ha problemi a mostrarsi per quello che è: una donna a cui piace mangiare, che male c’è? Nessuno! Ecco perché, proprio durante una vecchia puntata del Costanzo Show, aveva già confidato quale fosse la sua alimentazione, mettendo in piedi un teatrino con Lemme. Il buon proposito che ha confidato nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, si era già palesato nel 2017: “Passo le feste sempre in famiglia con i miei tre figli e il ragazzo più grande, mio marito Chicco. A San Silvestro sarò a Sabaudia da mio cognato che un bellissimo ristorante sul lungo mare. Adoro vedere i fuochi d’artificio sul litorale. Amo il mare d’inverno”, aveva raccontato. In quella occasione voleva dimagrire per indossare un abito di paillettes bordato di piume bianche, da vera vamp. Le anticipazioni del VicoloDelleNews, hanno rivelato dettagli esilaranti: “La puntata parte con Tina che viene fatta pesare su una bilancia in quanto Maria ha fatto arrivare una nutrizionista perché lei ha espresso il desiderio di dimagrire di 20kg entro Natale. La bilancia segna 84 kg, mentre Gianni ne pesa 75”. La Cipollari riuscirà a perdere 20 chili in meno di tre mesi? Vedremo…

