Tina Cipollari scelta fatta a Uomini e Donne: decide di uscire con Cosimo, come andrà?

Si sono appena concluse le registrazioni del datings show di Canale5 ed ampio spazio ha avuto il trono di Tina. L’opinionista che ha deciso di rimettersi in pista ha iniziato il suo nuovo percorso nel dating show di Canale5 e sta già conoscendo i suoi primi corteggiatori. Nella registrazione di ieri, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, per lei sono scesi due corteggiatori ma non è rimasta convinta di nessuno dei due e li ha mandati via. Oggi invece le cose sono andate diversamente.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, REGISTRAZIONE 22 GENNAIO 2025/ Francesca: duro confronto con Gianmarco Meo

Sempre stando a quanto riporta l’esperto del programma nelle sue anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi che vedremo nelle prossime puntate Tina Cipollari ha fatto la sua scelta, o meglio ha deciso di continuare a conoscere un nuovo corteggiatore. Su chi è il nuovo corteggiatore di Tina, tuttavia, le informazioni al momento sono molto poche, si sa solo che si chiama Cosimo e che l’opinionista della trasmissione ha deciso di continuare a frequentarlo ed ha accettato di uscire a cena con lui. Come si evolverà questa conoscenza?

Chi è Erika, dama di Uomini e Donne/ Lite con Domenico: "Non mi fare parlare altrimenti ti faccio..."

Uomini e Donne, Cosimo è il nuovo corteggiatore per Tina Cipollari: lei decide di uscire con lui

In attesa di scoprire dalle prossime anticipazioni Uomini e Donne come andrà l’esterna di Tina con il nuovo corteggiatore Cosimo, in questi giorni l’opinionista ha tratteggiato il suo uomo ideale rivolgendo un appello. In estrema sintesi lo vorrebbe sui 63 anni ma può andar bene anche se è più grande purché sia autonomo e indipendente. E tra il serio e il faceto ha poi aggiunto che è meglio se vedovo con i figli lontano e benestante, molto benestante aggiungendo di non badare molto all’aspetto fisico. Tina riuscirà a trovare l’uomo della sua vita?