Tina Cipollari, show a Uomini e Donne/ “Alessia sei parente del Ken umano?”

Tina Cipollari show nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver attaccato Anna Tedesco, rea di aver sponsorizzato il negozio di Marcello, il cavaliere che sta conoscendo, la bionda opinionista ha preso di mira Alessia, una ragazza giunta in trasmissione per corteggiare Samuel Baiocchi. Quest’ultimo, al centro dello studio, dopo aver raccontato com’è andata la prima cena con Aurora, accetta di conoscere Alessia, una giovane donna che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lui. Nonostante con Aurora si sia trovato bene e si sia sentito totalmente a proprio agio, Samuel decide di non concedere l’esclusiva alla dama accettando la possibilità offerta da Maria De Filippi di conoscere anche un’altra persona. Una decisione che non stupisce Tina Cipollari che, però, lancia una frecciatina ad Aurora convinta che tra loro non ci sia stato solo un bacio. Tina, però, si scatena quando in studio arriva Alessia.

TINA CIPOLLARI, LA BATTUTA SU ALESSIA A UOMINI E DONNE

Sempre schietta, sincera e senza peli sulla lingua, Tina Cipollari resta spiazzata dall’aspetto fisico di Alessia. Oltre ad un fisico mozzafiato, la nuova pretendente di Samuel ha un viso dai lineamenti particolari. Guardandola di profilo, la bionda opinionista non è riuscita a non notare la somiglianza con Rodrigo Alves, il Ken umano che si è trasformato recentemente in Barbie. “Angela, per caso sei parente del Ken umano Rodrigo?“, chiede Tina. Maria De Filippi la richiama all’ordine, ma la Cipollari, parlando con Gianni Sperti, fa notare che la somiglianza è reale. Angela, tuttavia, ha preferito non commentare concentrandosi su Samuel.

