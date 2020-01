Tina Cipollari vs Anna Tedesco/ Uomini e Donne: “ogni volta su qualsiasi argomento..”

Tina Cipollari si scaglia contro Anna Tedesco. La dama del trono over di Uomini e donne continua a non convincere Tina e Gianni Sperti, convinti che sia tornata in trasmissione non per trovare l’amore. Finora, però, Anna si è messa totalmente in gioco conoscendo diversi cavalieri con cui, però, non ha avuto fortuna. Dopo aver chiuso la conoscenza con Samuel Baiocchi, Anna ha acccettato di conoscere Marcello, il cavaliere che, contemporaneamente sta conoscendo anche Antonella e Gemma Galgani. Una situazione che non fa piacere alla dama di Torino mentre ad Anna, per il momento, sta bene. La situazione, in puntata, s’infiammerà scatenando la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, di fronte alla reazione di Anna nell’ascoltare il confronto tra Marcello e Gemma Galgani, attaccheranno la dama.

TINA CIPOLLARI CONTRO ANNA TEDESCO A UOMINI E DONNE

L’interesse di Anna Tedesco nei confronti di Marcello è vero? Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Gianni Sperti punterà il dito contro Anna Tedesco che avrebbe sponsorizzato il negozio di Marcello pubblicando una foto sui social. L’opinionista è convinto che quello di Anna non sia vero interesse, ma business. Anche Tina Cipollari, così, si scaglierà contro la dama. Furiosa per l’atteggiamento di Anna, infatti, Tina perderà la pazienza: “una volta può passare, due può passare ma tu, ogni volta, su qualsiasi argomento, sei sempre lì a dire non mi ricordo, non lo sapevo…”. anna riuscirà a replicare convincendo tutti della sua buona fede?





