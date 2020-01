SAMUEL BAIOCCHI E AURORA/ Uomini e Donne: “bacio passionale dopo la prima cena…”

Samuel Baiocchi e Aurora sono felici della loro conoscenza anche se sono usciti solo una volta. “Ieri siamo usciti ed è stata una bella serata”, comincia a racconta il cavaliere. “Potete spiegare cosa intendete con bella serata?”, chiede Tina Cipollari. “Siamo usciti e mi ha portato in un posto vicino a casa sua. E’ stata una serata vera, nel senso che mi sono lasciato andare e ho conosciuto proprio Aurora e sono stato me stesso. Mi ha accompagnato al residence e ci siamo salutati a mio modo con un bacio bello, intenso e passionale, ma non è stato un gesto meccanico”, spiega Samuel. “Tu vai dicendo in giro che non hai rapporti con un uomo per sei anni? Ma chi ci crede? E’ una tattica, va di moda dire questo”, afferma Tina, “Siccome con Samuel, alla prima uscita, c’è stato un bacio passionale, sembra difficile credere che si trattenga”, aggiunge Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SAMUEL BAIOCCHI E AURORA, PRIMO APPUNTAMENTO A UOMINI E DONNE

Una nuova coppia sta nascendo nel parterre del trono over di Uomini e Donne? Stiamo parlando di Samuel Baiocchi e di Aurora che hanno cominciato a frequentarsi dopo la fine della conoscenza di lui con Anna Tedesco e di lei con Jean Pierre. Il cavaliere e la dama saranno così alcuni dei protagonisti della puntata odierna della trasmissione di Maria De Filippi. Al centro dello studio, Samuel e Aurora racconteranno come procede il loro rapporto. “Ieri siamo usciti ed è stata una bella serata”, spiegherà il cavaliere come svela il promo della puntata pubblicato da WittyTv. Tra Samuel e Aurora, dunque, procede tutto a gonfie vele? L’espressione del cavaliere fa supporre che tra i due ci sia quale problema. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso della puntata durante la quale, inoltre, non mancheranno le frecciatine di Tina Cipollari nei confronti della dama.

SAMUEL BAIOCCHI E AURORA, TINA CIPOLLARI LANCIA FRECCIATINE

Tina Cipollari non perde occasione per pungere i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. La dama, dopo aver ascoltato il racconto dell’incontro tra Samuel Baiocchi e Aurora, lancerà una frecciatina alla dama che, nelle scorse puntate, ha dichiarato di non avere da tempo rapporti intimi con un uomo. “Allora, tu vai dicendo in giro che sono sei anni che non hai rapporti con un uomo, ma chi ci crede?”, dirà la bionda opinionista. Aurora, però, confermerà tutto ribadendo che è esattamente la verità. Per la dama, dunqe, è arrivato il momento di tuffarsi nuovamente in una storia d’amore? Sarà Samuel Baiocchi l’uomo giusto con cui darà il via ad un nuovo capitolo sentimentale?



