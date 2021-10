Tina Cipollari, show a Uomini e Donne?/ Lite con una signora del pubblico e…

Tina Cipollari show in arrivo nella nuova puntata di Uomini e Donne? Dalle indiscrezioni del web, pare che la bionda opinionista sarà tra le protagoniste indiscusse della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi. Oltre alle solite discussioni con Gemma Galgani che sta conoscendo il signor Costabile con cui ci sono già stati dei baci passionali, pare che Tina darà vita ad un momento imperdibile discutendo con una signora del pubblico. A scatenare la discussione tra Tina e una signora del pubblico dovrebbe essere la chirurgia estetica.

La bionda opinionista, sin dall’inizio della stagione, discute spesso con Gemma anche per la sua decisione di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica per rifare il seno. La signora difenderà la dama di Torino scontrandosi con la Cipollari?

Tina Cipollari litiga con una signora del pubblico per Gemma Galgani?

Tina Cipollari non ha mai nascosto di essere favorevole alla chirurgia estetica, ma di non condividere la scelta di Gemma di rifarsi il seno. Nelle ultime puntate, la bionda opinionista ha così portato in studio una nuova “Mummia” con seno e labbra rifatte che l’hanno allo scontro con la Galgani.

La signora del pubblico difenderà Gemma nella puntata in onda oggi facendo infuriare Tina? Non ci sono anticipazioni al riguardo. Per scoprire, dunque, il motivo dello scontro tra la Cipollari e la signora del pubblico non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

