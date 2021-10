GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Costabile: “L’ho sentito distaccato”

Dopo una romantica esterna al mare con Costabile, Gemma Galgani, al centro dello studio, non nasconde la propria delusione. “Gemma stai piangendo?”, chiede Maria De Filippi. “Un po’, ieri sono stata male tutto il pomeriggio. Il nostro saluto è stato un bacio sulla fronte. L’ho trovato molto trattenuto perchè non aveva gradito il termine molto pesante di Tina (leggete in basso ndr) e che l’ha colpito e quindi tutto il giorno mi sono domandata cosa fosse successo”, spiega Gemma che ribadisce di aver sentito Costabile più distaccato e lontano. Costabile conferma di essere stato più distaccato. “Hai definito il bacio tra me e Gemma una schifezza. Io non mi sento sporco e momenti del genere, per me, non rappresentano momenti di cui vergognarsi” – spiega Costabile a Tina Cipollari. Il cavaliere conferma di stare bene con Gemma e di aver superato il commento di Tina. La dama, però, puntualizza di aver sentito il cavaliere distaccato. “Lei si aspettava un bacio più passionale alla fine dell’esterna”, spiega Maria De Filippi le cui parole vengoo confermare da Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuova settimana e nuova puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 25 ottobre, con un appuntamento imperdibile. Come sempre non ci sono anticipazioni ufficiali su quello che accadrà nello studio del dating show di canale 5, ma è facile intuire che ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani, alle prese con una nuova conoscenza. Da qualche settimana, la dama di Torino esce con Costabile, un signore del parterre maschile che ha attirato le sue attenzioni al punto che è stata lei a fare il primo passo.

Dopo le prime uscite, tra Gemma e Costabile ci sono stati baci passionali che hanno scatenato la dura reazione di Tina Cipollari. “È una scena che fa senso, a me ha fatto un po’ schifo sinceramente” – ha detto Tina in puntata dopo aver visto il bacio tra la dama e il cavaliere. Cosa accadrà, invece, oggi?

Gemma Galgani tra i baci con Costabile e le discussioni con Tina Cipollari

Gemma Galgani si dividerà tra il racconto dei suoi momenti passionali con il signor Costabile e le discussioni con Tina Cipollari? Sin dalla scorsa stagione, Gemma e Tina non perdono occasione per punzecchiarsi e litigare. Nell’ultima puntata della scorsa settimana, infatti, in occasione della sfilata, Tina ha fatto un gavettone alla dama di Torino.

Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi? La bionda opinionista concederà una tregua a Gemma o commenterà con la sua ironia i nuovi baci con Costabile? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



