Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ Stronca Elisabetta e promuove Maria e Sabina…

Tina Cipollari show a Uomini e Donne. Nella puntata dedicata alla sfilata femminile nel corso della quale Gemma Galgani ha stupito tutti imitando Charlize Theron, la bionda opinionista non risparmia nessuno. Dopo aver criticato duramente Gemma, Tina critica anche la scelta di Elisabetta che viene bocciata per la scelta dell’outfit e il modo di sfilare. “Nulla di sexy, solo volgarità e poi neanche bella, non te, ma l’interpretazione”, commenta Tina. “Perchè pensi che io sia ridicola?”, chiede Elisabetta. “Sei ridicola per il modo in cui sei entrata. Tu sei vorrei, ma non posso. Secondo te questo si chiama seduzione?”, ribatte Tina. “La prossima volta prendo esempio da te”, dice a sua volta Elisabetta. “Io non devo sedurre nessuno e se dovessi farlo lo farei in privata”, dice ancora la bionda opinionista. “Se per voi la seduzione è mettersi un reggicalze e fare vedere la coscia siete fuori. Quando una donna è sexy lo è anche con il pigiama in pile”, dice ancora Tina.

TINA CIPOLLARI: “SABINA E’ STATA BRAVISSIMA”

Tina Cipollari, poi, promuove a Maria Tona e indica Sabina come la vincitrice della sfilata. Nei panni della segretaria, Sabina si esibisce uno spogliarello in stile 9 settimane e mezzo conquistando il parterre maschile, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sei stata bravissima. Se non è sexy Sabina… Voglio vedere che voti date”, dice la bionda opinionista rivolgendosi ai cavalieri. Tina, poi, boccia la sfilata di Patrizia la quale, tuttavia, ammette di non essere abituata a sedurre come prevede il tema della sfilata e approva la scelta di Isabella di sfilare con un abito scozzese convinta di non potersi più permettere le trasparenze.

