Tina Cipollari silenziata a Uomini e donne/ Abbandona lo studio e torna con…

Uomini e donne, microfono silenziato per Tina Cipollari: lei abbandona lo studio

A Uomini e donne si fanno sempre più frequenti gli scontri in studio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’ultimo motivo di discussione è la turbolenta fine della frequentazione tra la dama e Silvio, il cavaliere da poco conosciuto nel programma. L’opinionista si è così scatenata contro la storica “rivale”, nella puntata di ieri pomeriggio disponibile su WittyTv: “Hai stancato. Prendi in giro le persone. Questa è una scusa: sei spaventata perché la verità è che Silvio non ti piace“.

Le critiche contro Gemma si sono fatte sempre più feroci, al punto che Maria De Filippi e la produzione sono stati costretti ad intervenire. In che modo? Spegnendo il microfono della Cipollari e silenziando di fatto il suo duro intervento. Eppure lo storico volto del dating show ha trovato un modo, creativo e divertente, per riprendere in mano la conversazione. Dopo aver abbandonato per pochi istanti lo studio, è ritornata in scena con una serie di cartelloni bianchi: un’alternativa originale per comunicare, anziché a voce, attraverso alcune scritte.

Tina Cipollari, l’originale idea con i cartelloni: “Chiedo l’aiuto da casa“

“Ma quando li hai preparati sti cartelli? Posso vedere sul led cosa sta combinando?” chiede Maria De Filippi, non appena vede Tina Cipollari entrare nello studio di Uomini e donne con alcuni cartelloni. Le scritte, in successione, scatenano l’ironia del pubblico in studio: “Aiutatemi“, “Sono chiusa“, “Non posso parlare“, “I colpevoli sono 2“, “Maria e Davide“, “Chiedo l’aiuto da casa“, “Io non sono una donna che dice volgarità“.

Geniale e irriverente, la storica opinionista del programma ha così trovato il modo di dare voce ai propri pensieri. Tutti sembrano aver apprezzato la sua originalità, tranne Gemma Galgani, ancora segnata dalle sue critiche: “No meno male, con tutto quello che hai detto, non hai detto volgarità?“. Alla fine Maria De Filippi e la produzione le riattivano il microfono, ma lei confessa: “Sì, ma da ora in poi comunicherò con i fogli“. Da opinionista a protagonista: Tina Cipollari, a Uomini e donne, non smette di stupire.













