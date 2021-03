Tina Cipollari sta male? Assente a Uomini e donne/ Sperti: “In fase di digestione”

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e donne. Dopo non aver partecipato alle puntate di giovedì e venerdì scorso per un’indigestione, la bionda opinionista è assente anche nella puntata di oggi, lunedì 8 marzo. Nessun problema particolare, però, per Tina. La puntata in onda oggi, infatti, è stata registrata il giorno successivo a quello in cui Tina è stata assente per indigestione. A confermarlo è Gianni Sperti che, in apertura di puntata, dopo le parole di Maria De Filippi che ha confermato l’assenza di Tina, ha detto: “E’ in fase di digestione”, ha scherzato Sperti che ha sostituito Tina nella giuria per la sfilata maschile. L’assenza di Tina rende tranquilla Gemma Galgani che si scontra continuamente con lei in puntata.

Tina Cipollari: quando tornerà a Uomini e Donne?

La settimana scorsa, parlando dell’assenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti ha detto: “Ha un’indigestione perchè mangia troppo. Mangia il suo spuntino e il mio e questo è il risultato”. Oggi ha confermato che Tina sta recuperando, ma quando tornerà regolarmente in studio la bionda opinionista? La puntata iniziata oggi e registrata lo scorso 24 febbraio dovrebbe essere trasmessa almeno fino a metà settimana. Tina, dunque, tornerà in studio giovedì con la nuova puntata registrata lo scorso 3 marzo con Samantha Curcio al centro dello studio per il suo interesse nei confronti di Gero, cavaliere del trono over. Tina, inoltre, non assisterà neanche alla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che lasceranno ufficialmente la trasmissione.



