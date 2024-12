Tina Cipollari è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve nella quarta puntata andata in onda ieri, martedì 10 dicembre 2024 su Rai Due, dove si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni. Con la sua solita ironia e il suo modo di fare ha catturato non poco l’attenzione di moltissimi fan, alla conduttrice tra le varie cose ha detto che la maggior parte delle persone la amano proprio per la sua simpatia e la sua capacità di trasmettere allegria. Riferendosi a quelli che invece non la amano ha fatto sapere che a parer suo non capiscono la sua ironia e la sua simpatia.

Da oltre vent’anni Tina Cipollari è una presenza fissa a Uomini e Donne, all’inizio partecipò sia come corteggiatrice che come tronista, poi Maria De Filippi le propose il ruolo di opinionista. Puntata dopo puntata non passa mai inosservata, è nota per essere sempre schietta e sincera, di certo non fa giri di parole per dire ciò che pensa. C’è chi la definisce ‘trash’, lei però non pensa di esserlo. A Francesca Fagnani ha fatto sapere che si sente la voce del popolo. È consapevole del fatto che in molti la accusano di essere trash ma lei si sente più popolare che trash. A detta sua appartiene al popolo, è una di loro ed è per questo motivo che riceve così tanto amore da parte del popolo.

Reality come l’Isola dei famosi e il Grande Fratello sono trash? Cosa pensa Tina Cipollari

Dopo aver ribadito più volte che non crede di essere trash Tina Cipollari a Belve ha fatto sapere cosa invece pensa che lo sia. A parer suo sono decisamente più trash di lei i politici che litigano tra di loro perché rappresentano le istituzioni e dovrebbero dare l’esempio. lei rispetto a loro non rappresenta nulla.

Anche sul piccolo schermo le è capitato spesso di vedere delle scene trash in vari reality, soprattutto all’Isola dei famosi e al Grande Fratello. Alla conduttrice ha detto che non ricorda nel dettaglio ma di certo non mancano i momenti trash nei reality.

