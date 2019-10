TINA CIPOLLARI, VIDEO SCHERZO IENE/ Figlio Mattias denunciato per corse clandestine

Tina Cipollari ci è cascata in pieno: lo scherzo de Le Iene ha fatto centro. L’opinionista di Uomini e donne è stata tratta in inganno dal figlio Mattias Nalli, che le ha fatto credere – con la complicità dell’agenzia di auto elettriche – di fare gare clandestine e debiti per 2800 euro per modifiche strutturali alla macchinetta, per fare andare la vettura un po’ più veloce (120 km/h). Presa dallo sconforto, Tina ha chiamato l’amico del cuore: «Dio mio, no so più che gare: adesso lui fa le gare, la notte contromano. Oddio, oddio, oddio: io sto morendo. Mi hanno mandato un video, hai capito che fa? Io sto male, guarda, io sto male proprio: mi ha preso per il culo. Io lo voglio portare al riformatorio, ora chiamo i carabinieri. Io sono distrutta, sto troppo male». Tina sembra decisa a denunciarlo alla polizia e Le Iene arrivano troppo tardi: era già in Questura. Dopo aver visto Le Iene e aver capito che si trattava di uno scherzo, ha commentato: «Mi sento male, vattene via. Sono contentissima menomale, non mi arrabbio perché talmente ero disperata. In questi casi non bisogna nascondere certe malefatte: anche se sono nostri figli bisogna tutelarli perché sono ragazzini e molte volte sono irresponsabili». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TINA CIPOLLARI DENUNCIA IL FIGLIO MATTIAS NALLI!

E’ Tina Cipollari la vittima dello scherzo de Le Iene: il volto di Uomini e Donne è caduta nel tranello orchestrato dall’inviato Alessandro Di Sarno, che l’ha spinta a denunciare il figlio Mattias Nalli. Un grosso spavento per la vamp cara a Maria De Filippi, che si è trovata di fronte una delle situazioni peggiori per una mamma: un guaio con la giustizia del figlio. Le Iene hanno infatti convinto Tina che il figlio si fosse dato alle corse clandestine: Mattia avrebbe gareggiato a bordo di una macchinetta elettrica modificata. Ma c’è di più: il giovane, nato dall’amore con Kiko Nalli, le avrebbe anche fatto spendere migliaia di euro. Una fattispecie che ha costretto l’ex tronista ad un gesto estremo: denunciare il figlio alle forze dell’ordine. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene a Tina Cipollari.

TINA CIPOLLARI, VIDEO SCHERZO LE IENE

Come dicevamo, Tina Cipollari è la grande protagonista di Uomini e donne e negli ultimi giorni si è parlato molto della decisione della vamp di dimagrire: l’ex tronista ha scelto di perdere i chili accumulati durante l’estate. L’obiettivo? Perdere circa 20 chili nei prossimi sei mesi, una scommessa tutt’altro che semplice, complicata dalla “passione” di Tina per il buon cibo e per la buona cucina. Sul magazine di U&D, l’ex moglie di Kiko Nalli ha spiegato: «Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce. La notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi, sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia». Dieta e lavoro: perchè Tina è una delle figure trainanti del programma condotto da Maria De Filippi e le sue vibranti liti con Gemma Galgani entusiasma il pubblico del format Mediaset. Le sue sfuriate sono diventate meme e gif, ma anche le reazioni allo scherzo de Le Iene probabilmente seguiranno lo stesso destino… Clicca qui per vedere il video de Le Iene.



