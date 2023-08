Tinì Cansino: addio al ruolo di opinionista di Uomini e Donne?/ Spunta la segnalazione sui social

Tinì Cansino dice addio a Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne prenderà ufficialmente il via su canale 5 da lunedì 11 settembre. Come sempre, Maria De Filippi, in studio, racconterà le conoscenze non solo dei tronisti, ma anche delle dame e dei cavalieri del trono over. A commentare il tutto ci saranno gli opinionisti. In attesa della messa in onda delle prime puntate, le registrazioni sono già cominciate e hanno regalato i primi colpi di scena. Immancabili, nel ruolo di opinionisti, sono Gianni Sperti e Tina Cipollari che, dopo aver trascorso un’estate di relax, sono tornati in piena forma. Tina, in particolare, ha già regalato i primi siparietti dando vita ad una discussione con Elio con cui aveva già litigato nella scorsa stagione.

Accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, tuttavia, pare non ci sia la terza opinionista. Nelle ultime stagioni della trasmissione di canale 5, infatti, accanto a Tina e Gianni c’era anche Tinì Cansino che, quest’anno, pare sia assente.

Tinì Cansino assente nelle prime registrazioni di Uomini e Donne?

Come fa sapere GemmaPalagi.it che ha poi pubblicato tutto su Instagram, nelle prime registrazioni di Uomini e Donne, pare che Tinì Cansino fosse assente. Il suo sarà un addio definitivo alla trasmissione o tornerà ad occupare la terza poltrona da opinionista nel corso delle prossime registrazioni?

Oltre a Tinì Cansino, le prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, hanno visto altre due assenze importanti ovvero Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri che non era in studio in occasione, come ospiti, di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

