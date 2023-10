Tinì Cansino e la domanda bollente a Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Maria De Filippi blocca tutto e…

Tinì Cansino e la domanda a Gemma Galgani

La puntata di Uomini e Donne del 4 ottobre è stata in gran parte dedicata a Gemma Galgani e alla sua conoscenza con Maurizio. Prima dell’ingresso del cavaliere, Gemma racconta di aver trascorso tre giorni splendidi a Livorno durante i quali ha conosciuto la vita di Maurizio con cui, però, non c’è stato alcun bacio. In studio, poi, Maurizio spiega di non volerla ancora baciare perché non vorrebbe rovinare ciò che di bello ha, attualmente, il loro rapporto scatenando la reazione del parterre e di Gianni Sperti e Tina Cipollari sempre più convinti che stia prendendo in giro la dama di Torino. Gemma, però, lo difende e spiega che, pur non avendo ancora ricevuto il bacio, sta ricevendo tantissimo da Maurizio raccontando anche di un abbraccio particolare.

Gemma, infatti, spiega che durante l’ultima serata trascorsa insieme, si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma durante la quale è arrivato un abbraccio molto sentito. Le parole della Galgani, così, scatenano la curiosità di Tinì Cansino.

Tinì Cansino imbarazza Maurizio

Dopo aver ascoltato le parole di Gemma Galgani, Tinì Cansino ha chiesto a Maria De Filippi di poter rivolgere una domanda alla dama. Tinì, così, rivolge una domanda a doppio senso a Gemma per conoscere i dettagli degli abbracci e la dama spiega che hanno camminato abbracciati con Maurizio che ha tenuto il braccio sulla spalla. “Neanche un abbraccio l’uno di fronte all’altra”, ha commentato Gianni.

Maria De Filippi, però, è intervenuta immediatamente spezzando il discorso e chiedendo a Maurizio di Elena, la dama con cui intende uscire. Nel discorso, poi, si intromette anche Elio Servo, convinto che Maurizio stia prendendo in giro Gemma. “Non posso fare previsioni, potrei anche baciare Gemma in camerino tra pochi minuti“, dice il cavaliere. “Significherebbe che la stai prendendo realmente in giro perché non la baci quando uscite insieme e poi la baci in camerino”, osserva Elio a cui dà ragione anche Tina Cipollari.

