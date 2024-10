Tinì Cansino spiazza Gemma Galgani a Uomini e Donne con un commento hot e pungente

Gemma Galgani è tornata ad essere una dei protagonisti di Uomini e Donne, finendo al centro dello studio per la sua conoscenza (alquanto turbolenta, come si vedrà nelle prossime puntate) con Valerio. Dopo aver chiuso la conoscenza perché il cavaliere si era rifiutato di baciarla, Gemma è tornata sui suoi passi, ritenendo fosse il caso di continuare la conoscenza. Valerio, dal suo canto, ha cercato di riparare agli errori commessi con lei in passato, dichiarando di essere pronto a darle il tanto agognato bacio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 1 OTTOBRE 2024/ Francesca Sorrentino in lacrime, un cavaliere per Cristina

Per quanto contenta della mossa di Valerio, Gemma Galgani ha però dichiarato di essere lei a volerci andare coi piedi di piombo dopo quanto accaduto a Uomini e Donne: “Devo valutare la situazione con calma, senza cose plateali e senza troppe cose esaltate, perché voglio capire un attimino come sarà l’evolversi della conoscenza.” ha spiegato la dama.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 30 SETTEMBRE 2024/ Mario Cusitore choc: fatto l'amore con Morena

“Ti piace essere assaggiata…”: Tinì Cansino punge Gemma in studio

Oltre ai commenti sarcastici di Tina Cipollari, Gemma Galgani ha ricevuto anche una stoccata non da poco dall’altra opinionista di Uomini e Donne, Tinì Cansino. “Io volevo dare un consiglio al signor Valerio perché se stasera lei non le darà il bacio, il bacione, credo che lei sarà delusa e dopodiché verrà scartato. – ha esordito l’ex ballerina, che ha quindi lanciato il commento hot nei confronti della dama – Con molto rispetto, lei va sul concreto, vero Gemma? A te ti piace essere assaggiata da chi ti piace. Se lui non lo fa, lo mandi via. Oramai si sa”. Una frase, quest’ultima, che ha spiazzato la Galgani, scatenando anche qualche risata maliziosa nei presenti in studio.