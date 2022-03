Tinì Scansino scomparsa da Uomini e Donne/ Assente in studio, ma è mistero…

Tinì Cansino assente a Uomini e Donne

Che fine ha fatto Tinì Cansino che il sito WittyTv indica come terza opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti? Se la bionda opinionista e l’ex ballerino, salvo casi eccezionali, sono sempre presenti alle registrazioni delle varie puntate, da diverse settimane, Tinì Cansino non è presente in studio. A commentare le avventure dei tronisti del trono classico così come quelle delle dame e dei cavalieri del trono over, infatti, ci sono solo Gianni e Tina. Intorno all’asenza in studio di Tinì Cansino, tuttavia, tutto tace. Maria De Filippi, nel corso delle varie puntate, non ha mai fatto riferimento alla terza opinionista così come Tina e Gianni.

Nel corso della sua partecipazione al dating show di canale 5, Tinì ha sempre mantenuto un basso profilo intervendo nelle varie dinamiche solo raramente e lasciando spazio a Sperti e alla Cipollari. I suoi interventi erano soprattutto legati ai quadri astrali dei partecipanti, ma qual è il motivo della sua assenza in studio?

Tinì Cansino assente in studio, ma presente sul magazine di Uomini e Donne

Pur non essendo più presente alle registrazioni delle varie puntate di Uomini e Donne, come fa sapere il portale Gossip e Tv, in realtà, il nome di Tinì Cansino continua ad essere legato a quello del programma di Maria De Filippi. La Cansino, infatti, pare aver abbandonato il ruolo di opinionista, ma non quello di esperta dell’oroscopo. Il magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, continua a pubblicare la sua rubrica dedicata all’oroscopo.

L’assenza in studio della Cansino, dunque, è solo temporanea? Nel corso delle prossime puntate tornerà ad accomodarsi accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari per fornire i consigli delle stelle ai vari protagonisti della trasmissione? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

