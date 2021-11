Tir con bovini provoca tamponamento/ Padova, coinvolti 3 camion e 2 auto: un ferito

Un nuovo grave incidente si è registrato oggi sulle strade italiane. In particolare, dal primo pomeriggio di oggi 18 novembre, i vigili del fuoco sono stati impegnati lungo la SR 53 Postumia a San Pietro in Gù, in provincia di Padova, in seguito ad un maxi tamponamento. A provocarlo sarebbe stato un tir carico di bovini. Nel tamponamento sarebbero rimasti coinvolti ben cinque mezzi: tre camion e due autovetture (tra cui un furgone).

“Miracolo Papa Francesco su mio figlio”/ Madre dopo Udienza: “spariti sintomi cancro”

Il bilancio dell’incidente sarebbe potuto essere molto più grave ma, come riferisce PadovaOggi, è stato di una sola persona ferita. Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato che trasportava bovini avrebbe tamponato il mezzo davanti fermo in coda innescando così una serie di tamponamenti a catena. L’incidente si sarebbe registrato intorno alle ore 15.00 ed ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco giunti da Cittadella e da Padova ed intervenuti con l’ausilio di un’autogrù.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Scopri la cinquina dell'estrazione di oggi 18 novembre 2021

Tir con bovini provoca tamponamento: un ferito

La persona rimasta ferita in seguito all’incidente sarebbe proprio l’autista del tir che trasportava bovini. Mentre gli uomini dei vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel maxi tamponamento, il personale del Suem ha preso in cura l’autista del mezzo dal quale sarebbe partito tutto, trasportandolo in ospedale.

La conducente dell’auto è stata invece medicata sul posto. In seguito al sinistro, come conseguenza diretta c’è stata una piccola crisi sul piano della viabilità dal momento che i carabinieri hanno dovuto deviare il traffico su viabilità alternativa. La strada è rimasta interrotta. Nell’incidente, purtroppo, sono rimasti feriti anche dei bovini presenti sul tir e per questo è stato necessario l’intervento del veterinario per costatare il loro stato e le eventuali cure.

Omicidio Willy, fratelli Bianchi "non siamo mostri"/ "Anche nostre vite distrutte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA