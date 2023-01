Tirzepatide, nuovo farmaco dimagrante in arrivo/ Ma costerà 1100 dollari al mese

Un nuovo farmaco dimagrante, chiamato Tirzepatide e prodotto dall’azienda Eli Lilly, in caso di approvazione da parte della FDA americana (Food and Drug Administration), potrebbe realisticamente rivestire in tempi brevi il ruolo di medicinale più venduto della storia. Anche se, a onor del vero, non sarà alla portata di tutti, considerato il suo probabile costo d’acquisto. In base ad alcune previsioni che giungono dall’altra parte dell’Atlantico e che sono state riprese da “Dagospia”, le vendite annuali di Tirzepatide potrebbero toccare la cifra da guinness dei primati di 48 miliardi di dollari, secondo una stima dell’analista di Bank of America, Geoff Meacham.

Kelly Smith, portavoce di Eli Lilly, ha rifiutato di rivelare quanto costerà il Tirzepatide, ma “esperti hanno affermato che possa avere un prezzo simile a Wegovy che, sul mercato americano, costa circa 1.500 dollari per la fornitura di un mese, e Saxenda, che costa circa 1.350 dollari per la fornitura di un mese”. Se la FDA confermasse l’efficacia del farmaco, il prezzo della Tirzepatide potrebbe essere di circa 13mila dollari all’anno (1.100 dollari al mese), ha specificato il dottor David Rind, direttore medico dell’Institute for Clinical and Economic Review.

TIRZEPATIDE, FARMACO DIMAGRANTE IN FASE DI APPROVAZIONE. STUDIO: PAZIENTI HANNO PERSO IL 22,5% DEL LORO PESO CORPOREO

Ancora “Dagospia” ha rivelato che il farmaco Tirzepatide di Eli Lilly imita anche un ormone, chiamato GIP, che non riduce unicamente l’appetito, ma può anche migliorare il processo con cui il nostro corpo scompone zuccheri e grassi. Inoltre, “uno studio clinico di fase 3 ha rilevato che una dose elevata di Tirzepatide ha aiutato i pazienti a perdere in media il 22,5% del loro peso corporeo, meglio di qualsiasi farmaco attualmente sul mercato. La maggior parte dei pazienti nello studio aveva un indice di massa corporea, o BMI, di 30 o superiore”.

Mike Mason, presidente di Lilly Diabetes, ha asserito: “L’obesità è una malattia cronica che ha un impatto sulla salute di quasi 100 milioni di americani e rappresenta un fattore significativo dei costi sanitari. Sebbene la dieta e l’esercizio fisico siano passi importanti, la maggior parte dei pazienti non raggiunge gli obiettivi terapeutici desiderati solo con essi. Ci impegniamo ad aiutare le persone affette da obesità attraverso la ricerca e lo sviluppo di trattamenti innovativi come la Tirzepatide, che ha prodotto una significativa riduzione del peso nei pazienti che la assumevano per il diabete di tipo 2 nel programma SURPASS”.











