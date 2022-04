Titanic: storia vera/ Sopravvissuti, perché e dov’è affondato: 1518 morti in mare

La storia vera del Titanic rappresenta uno dei momenti più drammatici della storia recente dell’umanità. Quello che allora era il transatlantico più lussuoso e grande dell’intero pianeta, salpò l’11 aprile 1912 dal porto di Southampton con destinazione New York City. Soltanto quattro giorni dopo la partenza, il Titanic affondò dopo aver urtato un iceberg: erano all’incirca le 23.40 del 14 aprile 1912, quando il transatlantico si scontrò con un gigante di ghiaccio al largo dell’Atlantico. Trascorsero due ore e 40 minuti prima che la nave affondasse del tutto, spaccandosi letteralmente in due.

Ma come si arrivò a questo epilogo tremendo? Dopo essere salpato dall’Inghilterra, il Titanic fece tappa a Cherbourg, in Francia e poi a Cork, in Irlanda. Dopodiché, abbandonò il Vecchio Continente e iniziò la sua traversata atlantica, con a bordo i suoi 2.223 passeggeri, per lo più irlandesi emigranti, che intendevano rimettersi in gioco e affrontare una nuova vita negli Stati Uniti d’America. Il comandante Edward John Smith diede ordine ai macchinisti di spingere il più possibile i motori, al fine di battere sul tempo la concorrenza e ultimare il viaggio in tempi record.

TITANIC, LA STORIA VERA: COSA ACCADDE QUELLA NOTTE?

Il 14 aprile del 1912, recita la storia vera del Titanic, quest’ultimo si trovava al largo dell’Atlantico. Alla stazione di bordo quel giorno arrivarono numerose segnalazioni in merito alla presenza di iceberg vaganti. Venti minuti prima della mezzanotte, le vedette avvistarono a occhio nudo la presenza di un enorme iceberg e diedero l’allarme. Le cronache dell’epoca riferiscono che l’ufficiale di guardia William Murdoch ordinò l’indietro tutta e una virata, sperando di poter evitare il gigante di ghiaccio, ma purtroppo era troppo tardi: la parte destra della nave fu squarciata per circa 270 metri, con sei compartimenti che si allagarono. Il personale di bordo lanciò il messaggio SOS alle 00.15 del 15 aprile 1912.

Intanto, la prua si inclinò in avanti, spingendo la poppa verso l’alto e la forte pressione spezzò il transatlantico, con la prua che affondò subito. Poco dopo fu la volta della poppa che, dopo essere tornata in posizione, si innalzò in verticale, inabissandosi nelle fredde acque dell’Oceano. In quella tragedia perirono 1518 passeggeri dei 2223 imbarcati. Soltanto 705 furono le persone messe in salvo. Il Carpathia, la prima nave ad avere captato il messaggio di SOS, arrivò sul luogo delle tragedia alle 4, trovandosi davanti a uno scenario da film dell’orrore.











