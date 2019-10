TITANIC/ Video, su Canale 5 il film con Leonardo DiCaprio (oggi, 29 ottobre)

Come spesso accade negli ultimi anni, il film Titanic, quando viene dato su tv, va in onda diviso in due parti differenti. La prima verrà trasmessa su Canale 5 oggi, 29 ottobre, alle ore 21:35. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 1997. Il regista è il noto James Cameron, autore di altri blockbuster. Gli attori principali che interpretano i due protagonisti della pellicola sono un giovane Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. I due, dopo questo film, hanno recitato insieme anche nella pellicola intitolata Revolutionary Road. Il film appartiene al genere storico, drammatico. Cameron ha curato anche la sceneggiatura e il soggetto della pellicola. Le musiche sono state prodotte dal compianto James Horner mentre il comparto fotografico è stato curato da Russell Carpenter.

Titanic, la trama del film

Siamo nell’Atlantico del Nord nell’anno 1996. Un gruppo di esploratori sta cercando di riuscire a estrarre dai fondali marini il relitto del Titanic, una delle navi affondate più famose al mondo. Il gruppo mentre sta ricercando il tutto riesce a imbattersi in un ritratto sensuale di una giovane donna semi-nuda. Quella donna è Rose DeWitt Bukaker. Da quel momento possiamo assistere ai flashback di Rose che racconta la sua esperienza di gioventù. Rose era un’aristocratica inglese e si imbarcò sul Titanic per raggiungere l’America. Allo stesso tempo, anche un giovane scalmanato di nome Jack riuscì a imbarcarsi sulla nave. Jack è un povero furfante, astuto e di bell’aspetto, che riesce a vincere i biglietti per la famosa nave poco prima della partenza grazie a una mano a poker. I due sono quindi entrambi passeggeri, ma con differenze sostanziali. Rose è in prima classe e ha tutti gli agi della nave, mentre Jack risiede in terza classe e deve accontentarsi di quello che c’è. Durante il tragitto, i due si incontreranno casualmente più volte, finendo prima per stringere amicizia e poi per amarsi perdutamente. Il feeling tra i due risulta essere estremamente alto ed entrambi sognano un amore che difficilmente potrà concretizzarsi una volta scesi dalla nave. Mentre la traversata prosegue e Jack affronta anche Nathan Caledon Hackley, un pretendente di Rose, il Titanic si avvicinerà a quella che sarà la sua tragica fine.

Il trailer di Titanic





© RIPRODUZIONE RISERVATA