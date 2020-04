Tito Faraci “Topolino fa passare Minni per cugina?”/ Ironia fumettista su ‘congiunti’

Pubblicità

Tito Faraci ironizza su Twitter a proposito di coloro che nelle ultime ore sono diventati i mitologici e, per alcuni inclassificabili, “congiunti”: infatti dopo che nella diretta di ieri sera il premier Giuseppe Conte aveva annunciato quali sarebbero state le novità in vigore dal prossimo 4 maggio col nuovo provvedimento, spiegando che sarà possibile fare visita ai propri congiunti, sono subito emersi dei dubbi interpretativi per capire se il termine comprendesse solamente famigliari oppure anche la sfera degli affetti personali (si pensi a una persona che vive sola, non ha parenti e nella propria sfera affettiva ha solo la fidanzata). E il fumettista e scrittore originario di Gallarate, con un tweet molto sagace e che fa riferimento al mondo dei personaggi Disney che lui conosce molto bene -è stato autore, tra gli altri, anche di “Topolino”– ha reso bene l’ambiguità del provvedimento che solo oggi Palazzo Chigi ha chiarito, spiegando che per congiunti si intendono anche i fidanzati e gli affini.

TITO FARACI SUI ‘CONGIUNTI’: “TOPOLINO FARA’ PASSARE MINNI PER CUGINA?”

“Orazio (cavallo) non può andare da Clarabella (mucca), neanche se bara” ha esordito Faraci nel suo cinguettio su Twitter, “Gambadilegno e Trudy vivono già insieme, sono entrambi gatti e comunque sulle autocertificazioni scrivono quel che gli va” prosegue poi il 54enne autore di fumetti per concludere con uno dei suoi personaggi più amati: “Topolino invece potrebbe far passare Minni per cugina, ma è uno onesto” ha scritto con la sua proverbiale ironia, illustrando in poche righe l’ambiguità interpretativa del provvedimento che ha fatto breccia sui social network nella serata di ieri e scatenando ovviamente la fantasia dei propri follower, alcuni dei quali hanno ironizzato a loro volta sul fatto che Minni non può vedere né Topolino (per via della loro complicata situazione sentimentale) né altri, mentre c’è chi ha scherzato ricordando che Topolino ha comunque la possibilità di uscire con Pluto o con Pippo, ma mettendo però prima il guinzaglio al simpatico cane Disney per evitare una contravvenzione. “Paperone sta bene pure da solo, fa il bagno tutti i giorni (magari l’oro disinfetta)” ha poi continuato Faraci nel suo thread sottolineando inoltre che invece Gastone, solito fortunello, non solo è asintomatico ma è “già alla fase 5”.

Orazio (cavallo) non può andare da Clarabella (mucca), neanche se bara. Gambadilegno e Trudy vivono già insieme, sono entrambi gatti e comunque sulle autocertificazioni scrivono quel che gli va. Topolino potrebbe far passare Minni per cugina, ma è uno onesto. — Tito Faraci (@titofaraci) April 27, 2020





