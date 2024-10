Titty e Antonio si sono lasciati a Temptation Island 2024, lui: “Non volevo sposarla”

Il viaggio nei sentimenti di Titty e Antonio a Temptation Island 2024 si è concluso con una netta separazione. Al termine di un falò infuocato in cui si sono scambiati offese e attacchi reciprochi le loro strade si sono separate. Insieme da tre anni e con una promessa di matrimonio fatta senza interesse e convinzione da parte di entrambi. Titty e Antonio sono entrati in piena crisi nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Il 27enne sin da subito ha ammesso di non essere innamorato della sua ragazza e dopo alcuni giorni ha confessato di non sentirne la mancanza.

Dopo poco Antonio si è legato moltissimo alla single Saretta, a cui in seguito ha chiesto di provare a conoscersi fuori ricevendo in cambio un due di picche: “Io non sono più sicuro dei miei sentimenti” ha rivelato il giovane partenopeo e poi ha aggiunto: “Non posso fingere di dire che mi è mancata, perché non è così. E non posso dire che volevo sposarla, perché in realtà volevo solo vedere lei felice”. Tali dichiarazioni hanno spiazzato Titty. Davanti alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, Titty ha ammesso di non avere nessuna intenzione di uscire insieme ad Antonio e quest’ultimo ha accettato di buon grado.

Temptation Island 2024: è finita tra Titty e Antonio, lui: “Mi sono tolto un peso”

Dopo il falò di confronto, Titty e Antonio si sono lasciati a Temptation Island 2024 ed entrambi sembrano molto convinti delle loro scelte. Antonio Maietta ha ammesso senza mezzi termini: “Mi sono tolto un peso, non l’amavo più.” Da parte sua Titty Scialò dopo aver rigettato nel fuoco l’iconico anello della proposta di matrimonio (che nel frattempo Filippo aveva recuperato) ha concluso: “Io non mi sono mai sentita amata e devo iniziare ad amare di più me stessa.”