Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale “Lillo” Petrolo/ Una donna riservata

Pasquale “Lillo” Petrolo è noto per essere uno dei componenti del celebre duo comico Lillo e Greg. I due si sono fatti amare dal pubblico per la loro capacità di sdrammatizzare, oltre che per i film e gli sketch di cui sono stati finora protagonisti. In merito alla loro vita privata, però, si sa davvero pochissimo, soprattutto perché chi è al loro fianco non ama comparire davanti alle telecamere.

Nel caso di Lillo, però, si è parlato di quella che è l’amore della sua vita, Tiziana Etruschi, giusto qualche mese fa. La donna, infatti, aveva contratto il Covid insieme al marito, ma fortunatamente lei aveva solamente pochi sintomi e ha gestito il problema nell’arco di qualche giorno. L’artista, invece, ha dovuto essere ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente il peggio è ormai alle spalle per entrambi.

Chi è Tiziana Etruschi: la moglie di Pasquale “Lillo” Petrolo

Tiziana non ama particolarmente seguire il marito in occasione dei suoi impegni ufficiali e compare raramente al suo fianco. Proprio per questo sono pochissime le immagini in cui i due sono ritratti insieme. I due sono legati ormai da tantissimi anni e si sostengono l’uno con l’altro, ma non hanno mai parlato di come sia nato il loro amore. Anche sui social sono rarissime le occasioni in cui compaiono insieme. Lei è una grande amante del teatro ed è soprattutto in queste occasioni in cui cerca di stare al fianco del marito.

