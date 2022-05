Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio/ “Mi sento in colpa per lui”

Tiziana Giardoni e il dolore per al morte del marito di Stefano

La scomparsa di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, avvenuta un anno fa a causa del Covid, ha gettato nello sconforto non solo chi lo aveva conosciuto, ma anche i tantissimi fan che lo avevano amato. Ancora adesso la moglie, Tiziana Giardoni, non riesce ad accettare del tutto l’accaduto proprio perché tutto è avvenuto nell’arco di pochi giorni dopo che era risultato positivo.

Il senso di impotenza per la vedova, che pochi giorni dopo ha dovuto subire anche la perdita del padre sempre a causa del virus, è ancora fortissimo. Nonostante la popolarità dell’artista, lei ha sempre voluto essere indipendente ed è una delle organizzatrici di eventi più apprezzate del settore.

Tiziana Giardoni e il grande amore per Stefano D’Orazio

Perdere il grande amore della propria vita è sempre difficile da accettare, ma nel caso di Tiziana c’è anche un senso di colpa che è subentrato in lei dopo la morte del suo Stefano. Lui e il papà si sono infatti contagiati in pochi giorni, con ogni probabilità in seguito a un evento di famiglia a cui lei non voleva partecipare: “Mio papà, nell’ottobre 2020, aveva sconfitto il cancro dopo sei anni e voleva festeggiare a cena con le sue figlie – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Io ero un po’ restia ad andare per la pandemia ma Stefano mi convinse. Mai avrei pensato potesse succedere qualcosa, invece dopo un paio di giorni mia sorella iniziò ad accusare alcuni sintomi. Allora io e Stefano decidemmo di fare subito un tampone che risultò positivo. Quel giorno ho smesso di vivere perché mi sono sentita in colpa. Non ci credevo, è stato tutto così terribile”.

Perdere i due uomini per lei più importanti è stato per lei drammatico e lo è ancora adesso a distanza di tempo: “Mio papà se n’è andato venti giorni dopo Stefano. Aveva 74 anni e stava bene. Ho perso gli uomini più importanti della mia vita. Adesso cerco di fare il più possibile per tramandare quello che di bello mi hanno lasciato”.

