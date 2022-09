Tiziana Giardoni: “Mio marito Stefano D’Orazio? Sogno durato poco ma bellissimo”/ Omaggio ai Tim Music Awards

Carlo Conti ricorda Stefano D’Orazio ai Tim Music Awards 2022 insieme alla moglie Tiziana Giardone

Non solo premi e grande musica all’Arena di Verona nel corso dei Tim Music Awards 2022. Carlo Conti scende in mezzo al pubblico per salutare un’amica nonché moglie di un grande musicista andato via troppo presto. Lei è Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, celebre batterista dei Pooh morto il 6 novembre del 2020. Insieme ricordano e omaggiano il musicista, ricordando come proprio sul palco dell’Arena di Verona aveva chiesto a Tiziana di diventare sua moglie.

“Stefano non ha bisogno di particolari presentazioni. – esordisce Carlo Conti, ricordando che – Tra l’altro fra due giorni avrebbe compiuto gli anni e due anni fa ci ha lasciati, ci ha lasciati troppo presto, però ha lasciato tante meravigliose canzoni e ricordi. E proprio qua, nel 2017, tu eri a casa e lui da qui ti chiede di sposarti”.

Tiziana Giardone: parole toccanti sul marito Stefano D’Orazio

Sul palco dell’Arena di Verona vanno così in onda le immagini di quando Stefano D’Orazio chiese alla sua Tiziana Giardoni di diventare sua moglie con tanto di data: il 12 settembre. E così fu: “Proprio così, lui mi chiese di sposarlo da questo palco. – conferma la donna, che conclude con tono amaro – Ci siamo sposati: è durato poco ma è stato un sogno meraviglioso, un uomo meraviglioso.”

Tiziana Giardoni ne approfitta infine per ricordare un progetto nato a nome di Stefano D’Orazio che mira oggi ad aiutare gli artisti emergenti e che avrà prossimamente ospite Fiorello.

