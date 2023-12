Tiziana Morandi condannata a 16 anni e 5 mesi/ “La mantide della Brianza” circuiva e rapinava gli uomini

È stata condannata a sedici anni e cinque mesi di carcere Tiziana Morandi, anche conosciuta come “la mantide della Brianza”, che circuiva gli uomini per poi derubarli. La donna è stata riconosciuta colpevole per aver narcotizzato e tratto in inganno 9 uomini, dopo aver proposto loro massaggi o appuntamenti via social, approfittandosi di loro. Più precisamente, la signora cambiava tecnica in base all’uomo che aveva davanti: se ai più giovani proponeva massaggi, convinceva invece i più anziani a vedersi per discutere di raccolte di beneficenza. La sentenza, pronunciata stamattina, ha condannato la donna a 15 anni e 5 mesi: l’accusa aveva chiesto 15 anni.

Supermercati aperti 8 dicembre 2023/ All'Immacolata i punti vendita Esselunga non chiudono

La 48enne, secondo quanto ricostruito, era solita attirare le vittime sui social media o invitandole a bere insieme un drink in un bar della provincia di Monza. Versava poi loro gocce di benzodiazepine nel cocktail per narcotizzarle e derubarle. La tecnica è stata ricostruita dalle indagini coordinate dai pm di Monza Carlo Cinque e Marco Santini. È stato inoltre chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per diversi reati, tra cui rapina e indebito utilizzo di carte di credito, come spiega l’Ansa. Le vittime sono 9, tutti uomini tra i 27 e i 83 anni.

Forti (Caritas): "Corridoi umanitari per chi scappa dai talebani"/ "Quasi sempre fuggono i giovani"

Tiziana Morandi condannata: dovrà pagare anche una multa

Tiziana Morandi si è sempre dichiarata innocente affermando che “quegli uomini volevano altro da me”. Tramite i suoi legali ha annunciato poi di voler ricorrere in appello. Uno dei 9 uomini, dopo essere stato narcotizzato, ha avuto un incidente in auto. A incastrare la donna furono le denunce da parte degli uomini prima drogati e poi spogliati dei soldi e dei beni personali: accuse confermate dalle indagini dei carabinieri di Vimercate che hanno verificato le testimonianze degli uomini.

Delle parti offese, solamente un uomo, un 28enne di Trezzo sull’Adda, si è costituito parte civile, presentandosi davanti al giudice: ha ottenuto il risarcimento danni. “Deve avermi drogato, sono uscito di strada con l’auto e sono finito in ospedale, ma non ricordo niente” aveva raccontato il giovane all’epoca della denuncia. I giudici hanno stabilito che la donna dovrà pagare anche 11mila euro di multa. Per lei anche 3 anni di libertà vigilata, a fine pena. La difesa si prepara però all’appello. “Chiederemo la perizia psichiatrica”, ha annunciato l’avvocato Andrea Leoni.

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri tutto le cinquine di oggi 7 dicembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA