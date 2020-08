Tiziano Ferro, cane Beau operato d’urgenza/ “Tutta la notte ad aspettarti poi…”

Momento difficile per il noto artista Tiziano Ferro: il suo cane è stato male ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A raccontare tutto tramite un toccante post su Instagram, è stato lo stesso cantante di Latina, che ha appunto scritto: “Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza – la didascalia a corredo di una foto in bianco e nero di una camera da letto – tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene“. E ancora: “L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze e una si è lacerata accidentalmente”.

TIZIANO FERRO E LA DOPPIA ADOZIONE POCHI MESI FA

Beau, come ricorda il Giornale, è un cane di 8 anni, un meticcio che lo stesso Ferro aveva adottato pochi mesi fa. Il cantante aveva deciso di adottare due “bastardini” dopo che erano morti i suoi due cagnolini Penny e Piper e dopo aver fatto una visita lampo ai canili di Los Angeles assieme al marito Victor Allen, si era appunto innamorato di Beau ed Ellie, due cani molto simili a dei Dobbermann. Per l’occasione Ferro e marito avevano anche realizzato un video poi pubblicato su Instagram, un filmato che aveva ricevuto migliaia di like e che era stato visto da svariate milioni di persone a conferma dell’amore dei fan del cantante laziale. “Abbiamo aspettato per ore, svegli tutta la notte come avrebbe fatto lui e tutti gli altri cani, per noi”, ha aggiunto ancora il cantante che pochi giorni fa aveva invece scritto proprio di Beau: “Non mi molla un attimo, neanche al computer posso scrivere. Quanta gratitudine e amore”.



