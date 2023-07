Tiziano Ferro, concerto ad Ancona oggi 8 luglio 2023/ Scaletta e info dell’evento allo stadio del Conero

Tiziano Ferro, oggi 8 luglio 2023 il concerto allo stadio del Conero di Ancona: tutte le info utili

Tutto pronto per il concerto di Tiziano Ferro di stasera, 8 luglio, allo stadio del Conero di Ancona. Sono circa 22mila i biglietti venduti per la dodicesima tappa del Tzn tour 2023. È l’Ansa a far sapere che, affinché tutto si svolga nella massima sicurezza, “per l’occasione, si sono riuniti il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e la commissione provinciale di vigilanza. Saranno impiegati circa 100 operatori di polizia, carabinieri, guardia di finanza: allo stadio è stata istituita la cabina di regia del centro operativo di sicurezza. Presenti anche agenti della polizia stradale e ferroviaria per i servizi di vigilanza e sicurezza della viabilità, polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario per gli aspetti di specifica competenza”.

Tiziano Ferro omaggia Raffaella Carrà nel suo tour/ Sul palco con 'E Raffaella è Mia'

Per tutti coloro che presenzieranno al concerto di Tiziano Ferro ad Ancora dell’8 luglio è utile inoltre sapere che sono reperibili “Informazioni in tempo reale sui canali Telegram e Facebook del Comune di Ancona su viabilità, traffico, parcheggi e trasporti.” L’apertura dei cancelli dello stadio del Conero è fissata per le ore 16:30. In merito alla viabilità: “è previsto un bus navetta gratuito (linee blu, gialla e rossa) attivo dalle ore 14 con frequenza ogni 6/8 minuti fino alle 21, e poi ritorno al termine del concerto fino a completare il deflusso. Chiusi al traffico alcuni tratti di via Cameranense, via Filonzi, via Primo Maggio e via Borsellino”.

Tiziano Ferro, concerto Bari: info e scaletta di oggi sabato 1 luglio 2023/ L'artista in tour dopo sei anni

Concerto Tiziano Ferro ad Ancona: scaletta e canzoni

Di seguito la scaletta ufficiale del concerto di Tiziano Ferro ad Ancona:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Tiziano Ferro, concerto stadio Diego Armando Maradona di Napoli 28 giugno 2023/ La scaletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA