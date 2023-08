Tiziano Ferro e J-Ax annunciano il duetto: Abbiamo vinto già è il titolo del singolo/ “Inno alla resilienza…”

Tiziano Ferro e J-Ax annunciano il duetto

Due tra gli artisti più amati dal pubblico italiano uniscono i rispettivi talenti e annunciano un duetto tanto sorprendente quanto inaspettato. Tiziano Ferro, reduce dal tour trionfale negli stadi e J-Ax, protagonista indiscusso insieme a Fedez e Annalisa dell’estate musicale con “Disco paradise” hanno annunciato un duetto. Pur appartenendo a due generi musicali molto diversi, Ferro e J-Ax hanno deciso di regalare al pubblico una canzone diversa a cui entrambi tengono in modo particolare.

Tiziano Ferro pubblica il suo primo romanzo/ "Realizzo così uno dei miei più grandi desideri"

Ad annunciare il duetto sono stati gli stessi artisti pubblicando un post sui rispettivi profili Instagram. Un post con cui hanno anche svelato il titolo del singolo dando anche una piccola anticipazione sul contenuto della canzone, ma quando uscirà il brano?

Il singolo di Tiziano Ferro e J-Ax

Dopo la pubblicazione del primo romanzo, Tiziano Ferro si regala anche un singolo con J-Ax dal titolo “Abbiamo già vinto”. Un brano che i fan dei rispettivi artisti potranno ascoltare dal primo settembre come hanno svelato loro stessi non nascondendo l’emozione per la nuova avventura musicale.

Tiziano Ferro choc: "Ho un nodulo alla corda vocale"/ "Dovrò operarmi, ci sarà tanto da recuperare"

“Abbiamo già vinto, il nuovo singolo inedito con J-AX in radio e digitale dall’1 Settembre. È un inno alla resilienza, una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti”, scrivono.

LEGGI ANCHE:

Laura Pausini, sorpresa a Tiziano Ferro al concerto di Bologna/ Lui in lacrime, pubblico in delirio: video

© RIPRODUZIONE RISERVATA