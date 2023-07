Tiziano Ferro pubblica il suo primo romanzo/ “Realizzo così uno dei miei più grandi desideri”

Tiziano Ferro debutta con il suo primo romanzo: l’annuncio

Tiziano Ferro debutta come scrittore; dopo il successo nel tour in giro per l’Italia, il cantante pubblicherà il suo primo romanzo: “La felicità al principio è il mio primo romanzo. Realizzo così uno dei miei più grandi desideri” dichiara l’artista in un video sui canali social.

Il libro di Ferro sarà disponibile nelle librerie a partire dal 3 ottobre, ma verrà presentato in quattro date differenti nelle principali città di Italia:

3/10: Roma, Teatro Quirino

9/10: Palermo, Teatro Biondo

10/10: Bologna, Teatro Europa

16/10: Milano,Teatro Manzoni.

“È una storia che parla di sogni, di rivalsa e di felicità” dichiara il cantante, il cui protagonista del primo romanzo è il famoso cantante Angelo Galassi. Morto nel febbraio 2013, Galassi ha avuto una vita travagliata sotto lo scacco di droga e alcol con una vita sentimentale altrettanto complessa.

Tiziano Ferro svela di avere un nodulo alla gola: “Dovrò operarmi”

Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato” esordisce l’artista: “Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città”.

Il noto cantante non nasconde le sue paure in merito all’intervento: “E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.











