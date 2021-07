Tiziano Ferro “E Raffaella è mia”/ Video della famosa hit dedicata all’amica Carrà

Era il 18 maggio del 2007 quando Tiziano Ferro pubblicava “E Raffaella è mia“, una canzone dedicata a Raffaella Carrà e destinata a diventare una hit. Il pezzo è un vero e proprio omaggio alla famosa showgirl italiana, scomparsa quest’oggi lunedì 5 luglio, a causa di una malattia. La clip della canzone mostrava una ipotetica trasmissione televisiva nella quale Tiziano Ferro viene annunciato come vincitore dalla conduttrice. Nel video di “e Raffaella è mia“, Tiziano ferro inizia ballare con lei. La canzone scorre a ritmo tambureggiante e il video del brano diventa subito cliccatissimo, anche per l’ironia con la quale Raffaella Carrà si presta ad interpretare se stessa nella canzone. Il brano è estratto dal terzo album di Ferro, ‘Nessuno è solo’.

E Raffaella Mia, la canzone di Tiziano Ferro per Raffaella Carrà

“E Raffaella canta a casa mia…E Raffaella balla a casa mia…E tutto il vicinato ascolta il repertorio che canta solo per me…”. Il testo di ‘E Raffaella è mia’ è subito entrato nella testa dei fan di Tiziano Ferro. Non a caso nel 2007 divenne in brevissimo tempo un successo capace di centrare il terzo posto in classifica in Italia per i brani più ascoltati. Oggi anche Tiziano Ferro piange la scomparsa della sua amica Carrà, con cui dice di aver condiviso momenti indimenticabili: “ho miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno perché niente potrà mai esprimere quello che provo, e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile. Tiziano“, il saluto commosso del cantautore di Latina. “Mi fa stare male pensare all’ultima volta, stamattina mi sono svegliato stamattina e soffro nel ricordare l’ultima volta che abbiamo riso come matti”, ha aggiunto ancora Tiziano Fero.

