Tiziano Ferro, figlio in arrivo?/ “Basta è una notizia falsa, ve lo dirò io”

Tiziano Ferro smentisce di voler avere un bambino da qui a breve. Negli ultimi giorni era circolata la notizia che il noto cantautore di Latina e suo marito Victor Allen, volessero appunto avere un bebè, ma tale news è stata bollata apertamente come “fake” da parte del Tiziano nazionale. A smentire tale rumor è stato lo stesso Ferro, che utilizzando la propria pagina Instagram ufficiale, ha pubblicato una storia in lingua italiana quanto in inglese e in spagnolo (vista la sua notorietà anche oltre i confini, e per il fatto che la notizia si era estesa praticamente ovunque), in cui ha specificato: “Notizia falsa: nessun bimbo in arrivo. E bastaaaaa!!! Quando e se sarà lo dirò io nei miei canali ufficiali”. Tiziano Ferro ha quindi smentito seccamente ogni voce sulla sua presunta paternità, che aveva iniziato a circolare subito dopo che lo stesso si era sposato con Allen un paio di mesi fa.

TIZIANO FERRO, NESSUN BIMBO IN ARRIVO

Un rumors che è nato quasi naturale dopo l’unione fra i due, con le prime indiscrezioni apparse sui magazine italiane cartacei, come ricorda Fanpage, poi diffusesi a macchia d’olio in tutto il mondo. Ferro si è quindi sentito in dovere di porre fine a queste voci, proprio per via della loro infondatezza. Il cantante laziale e il marito vogliono un figlio, ma questo non è il momento, anche perché lo stesso Ferro ha recentemente annunciato le date del tour stadi per il 2020, e di conseguenza in vista dei prossimi mesi sembrerebbero esservi in programma altri progetti. Il cantautore è tornato nuovamente in radio dalla scorsa settimana con il suo ultimo singolo “Accetto miracoli”</strong>, una canzone romantica, giunta dopo il pezzo “molto latino” “Buona (Cattiva) Sorte”. Con l’ultimo single Ferro è tornato alle sonorità più classiche, quelle che del resto hanno fatto innamorare milioni di fan non soltanto in Italia ma in ogni angolo della terra. Il testo è stato scritto assieme a Giordana Angi, finalista del programma di Amici.

