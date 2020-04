Tiziano Ferro/ Il silenzio dopo le polemiche e il sostegno di Laura Pausini

Pubblicità

Tiziano Ferro non è nuovo alle bufere social. questa volta tutto è successo per le dichiarazioni fatte in diretta a Che tempo che fa, interpellato da Fazio per allietare le serate solitarie degli italiani Ferro ha voluto rimarcare l’incertezza riguardante concerti e tour in programma per l’estate pretendendo una risposta dal governo. Il tour estivo di Ferro dovrebbe partire il 31 maggio da Lignano Sabbiadoro e proseguire nei due mesi successivi. Tutto confermato per ora, perchè dopo la fase che dovrebbe concludersi il 3 maggio nulla è certo. Ferro si è fatto portavoce di fun e maestranze che non hanno idea di cosa succederà. dichiarazioni che non sono state capite da molti, che lo hanno accusato di pensare solo ai soldi, tra questi Gloria Guida che ha attaccato il cantante sui social invintandolo a meditare sul periodo che stiamo vivendo. Ferro non reagisce agli attacchi e si è limitato a riportare nelle stories del suo profilo Instagram le dichiarazioni dei fan che hanno capito le basi del suo pensiero. Tiziano, intanto, è impegnato a fare una quarantena proficua e ha proposto Amici per errore, il nuovo singolo cantato in anteprima a Sanremo, e Incanto a Musica che unisce, una staffetta musicale nata per raccogliere fondi per la Protezione Civile. Tiziano Ferro non ha fatto mancare neanche il suo personale tributo a Mia Martini con “Almeno tu nell’universo”, come per il Festival, anche questa un’esibizione ricca di emozione. La staffetta si può seguire sui social e sui portali di alcune radio tra cui Radio Italia. Così Tiziano fa la sua parte per l’Italia anche se dallo studio di registrazione della sua casa a Los Angeles.

Pubblicità

TIZIANO FERRO: IL SOSTEGNO DI LAURA PAUSINI

Travolto dalle polemiche per essersi fatto portavoce di tutti quei lavoratori che resteranno a casa per lo stop dei concerti estivi a causa dell’emergenza coronavirus, Tiziano Ferro contro cui si è scagliata anche Gloria Guida, sceglie la strada del silenzio. Il cantautore di Latina non è più tornato sull’argomento limitandosi a condividere sul proprio profilo Instagram gli articoli dei giornali con le dichiarazioni dei colleghi che, non solo hanno compreso il senso delle sue parole, ma hanno pienamente sposato la causa di Ferro. Tra i colleghi che si sono schierati dalla parte di Tiziano Ferro c’è l’amica Laura Pausini che, calcando i palchi internazionali da anni, esattamento come Ferro, sa come lo stop ai concerti metterà seriamente in difficoltà migliaia di lavoratori. “Tiziano ha fatto benissimo a chiedere chiarimenti al governo. Anche per tutelare voi. Se i concerti ci sono allora devono iniziare le prove subito e quindi si dà lavoro a molti, se non ci sono si possono chiedere i rimborsi dei biglietti, ma solo se il governo blocca i live. Sennò legalmente non possono iniziare. È molto complicato se non dicono come fare, per tutti, anche per il pubblico”, ha detto la Pausini rispondendo alle domande dei fans su Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA