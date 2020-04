Gloria Guida Vs Tiziano Ferro/ “Non sei fermo solo tu. Mettiti una mano sul cuore…”

Gloria Guida attacca Tiziano Ferro dopo le dichiarazioni che il cantautore ha rilasciato ai microfoni di Che tempo che fa. In collegamento con il programma di Fabio Fazio, Tiziano Ferro ha chiesto risposte sui concerti estivi. Ferro ha chiesto di poter sapere cosa accadrà soprattutto per tutte le persone che lavorano agli show live e per le persone che hanno già acquistato i biglietti. Le parole di Tiziano Ferro, però, hanno scatenato un’accesa polemica sui social e tra le persone che non hanno gradito le dichiarazioni del cantautore di Latina c’è anche Gloria Guida che ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram rivolgendosi direttamente all’artista da fan spiegando come sia chiaro che il ritorno alla normalità non sia assolutamente imminente.

GLORIA GUIDA CONTRO TIZIANO FERRO: “DEVI CAPIRE CHE NON SI TORNERA’ ALLA NORMALITA’ PRESTO”

Sfogo di Gloria Guida su Instagram dopo l’intervento di Tiziano Ferro a Che tempo che fa. “Caro Tiziano Ferro, non sei fermo solo tu” – comincia così il messaggio dell’attrice contro il cantautore di Latina. “Siamo tutti nella stessa barca e in attesa che questo terribile momento passi al più presto“, aggiunge. Poi un invito rivolto direttamente all’artista: “Mettiti una mano sul cuore e visto che sei una persona intelligente devi anche capire che non si tornerà alla normalità presto. Quindi dobbiamo aspettare tutti”, ha concluso Gloria Guida che ha indotto alla riflessione i suoi followers. Tantissimi, infatti, sono convinti che i concerti estivi non si faranno. “Sono strasicuro che i concerti non si faranno è impensabile che tra due mesi si possa creare un assembramento di oltre 100000 persone”, “La situazione è grave per tutti ci sono morti ancora tanti e i concerti sono l’ultima cosa ora”, scrivono alcuni utenti.







