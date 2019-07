Tiziano Ferro, prevendita Ticketone biglietti concerto Milano 2020/ Dal 24 luglio…

Tiziano Ferro raddoppia a San Siro. Sono due i concerti che il cantautore di Latina terrà nello stadio milanese nel 2020. Dopo la data annunciata del 5 giugno 2020 per la quale c’è già quasi il sold out, è stata aggiunta una seconda data per far fronte alla numerosa richiesta di biglietti da parte dei fans. Tiziano Ferro, dunque, si esibirà sul palco di San Siro anche il 6 giugno. I biglietti per il concerto di Milano del 5 giugno 2020 sono già in vendita sul circuito di Ticketone. I biglietti per il settore prato e prato gold sono tutti esauriti, ma sono disponibili ancora tagliandi per i settori sugli spalti anche se la disponibilità non è altissima. Chi, dunque, spera di riuscire ad assistere al primo show di San Siro deve affrettarsi. Chi, invece, preferisce partecipare al secondo concerto di Milano nel 2020 può ancora sperare di riuscire ad acquistare i biglietti per il settore preferito, ma quando si aprirà la vendita? Andiamo a scoprire tutto.

Tiziano Ferro, prevendita Ticketone biglietti concerto Milano 2020

I biglietti per il concerto di Tiziano Ferro del 6 giugno 2020 a Milano partirà in anteprima esclusiva, alle 10 di mercoledì 24 luglio, solo per i possessori di carte Intesa Sanpaolo. Il diritto di prelazione durerà 48 ore sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo. La vendita generale, invece, comincerà venerdì 26 luglio alle 11.00. I fans del cantautore di Latina, a partire dal 26 luglio, potranno così acquistare i biglietti sia online su TicketOne.it e TicketMaster.it che, fisicamente, in tutti i punti vendita autorizzati. C’è grande attesa, dunque, per il nuovo tour di Tiziano Ferro che partirà ufficialmente sabato 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e toccherà molte città italiane come Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Bari, Napoli, Messina, Modena e Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA