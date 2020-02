Tiziano Ferro si scusa con Mia Martini/ Loredana Bertè risponde: “Siamo orgogliose..”

Tiziano Ferro si scusa con Mia Martini sui social dopo la sua performance a Sanremo 2020. Alcuni hanno ritenuto il cantante una vera e propria forza della natura capace di cimentarsi in un pezzo che non è sicuramente facile né per doti vocali e né per doti sentimentali ma in molti lo hanno trovato fuori luogo e sicuramente non in grado di sostenere questa prova. Se a questo ci sommiamo il fatto che non sia riuscito, almeno per parte della critica, a reggere il confronto con Massimo Ranieri, il gioco è fatto. Rimane il fatto che Tiziano Ferro è rimasto molto male per quello che è successo e ha scelto i social per chiedere scusa a Mia Martini scrivendo: “Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito”. Il messaggio è stato chiuso proprio con l’hashtag #Almenotunelluniverso chiarendo proprio che fosse riferito a quello che è successo sul palco dell’Ariston.

TIZIANO FERRO SI SCUSA CON MIA MARTINI E LOREDANA BERTE’…

Le parole di Tiziano Ferro non hanno lasciato indifferenti i fan ma nemmeno Loredana Bertè che ha deciso di intervenire subito sui social e sotto lo stesso messaggio per dire la sua su quanto è successo rispondendo all’appello del cantante di Latina: “Sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimí ed io…”. La risposta di Tiziano Ferro poi non si è fatta attendere al grido di: “@loredanaberteofficial detto da te vale tutto. TUTTO”. Lo scambio di battute ha fatto impazzire i fan che hanno riempito i due di cuori e arcobaleni proprio come ha fatto la Bertè subito dopo e adesso tutti sognano di vederli insieme sul palco per una canzone comune da dedicare magari proprio a Mia Martini.

Ecco il post di Tiziano Ferro:

