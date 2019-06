Tiziano Ferro, tour negli stadi nel 2020/ Biglietti, prezzi e tutte le date

Tiziano Ferro sta per tornare. Il cantautore di Latina, tornato sulla scena musicale con “Buona (Cattiva) Sorte”, estratto del nuovo album in uscita a novembre dal titolo “Accetto miracoli”, il prossimo anno farà un regalo a se stesso e a tutti i suoi fans tornando a cantare negli stadi. Un tour di dodici tappe per il quale si prevede il sold out in ogni tappa e che toccherà le principali città italiane durante il quale canterà “tutti i successi che hanno caratterizzato questi anni”. L’annuncio ha già scatenato l’entusiasmo dei fans che hanno già fatto partire la caccia al biglietto per non rischiare di restare senza tagliando perdendo così la possibilità di partecipare a quella che è stata annunciata come una grande festa per i 40 anni di Tiziano Ferro.

TIZIANO FERRO: DATE E PREZZI DEI BIGIETTI

Il nuovo tour di Tiziano Ferro partirà il 31 maggio 2020 da Lignano Sabbiadoro e farà tappa a Milano, Torino, Padova, Firenze, Ancona, Napoli, Messina, Modena, Cagliari e Roma. Il tour farà tappa anche a Bari anche se tutti i dettagli saranno forniti a fine mese quando il capoluogo pugliese renderà nota la location concessa al cantautore. I biglietti per tutte le date sono già disponibili. Ecco tutti i prezzi:

