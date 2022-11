Tiziano Ferro: tra bulimia, problemi peso e alcool/ “Mi vestivo da magro e pensavo sono grasso”

Tiziano Ferro: i problemi di peso e la bulimia

Tiziano Ferro ha sofferto di problemi di bulimia, peso e alcool. Un racconto a cuore aperto quello fatto dal cantautore di Latina nel documentario “Ferro” in cui ha confessato i drammi e le difficoltà prima del grande successo. “Quando ho cominciato la carriera, c’era qualcosa nell’aria, qualcosa di non detto” – ha detto il cantautore di “Sere nere” che ha precisato – “alla fine ho capito qual era il problema per loro, perché non si muoveva niente: ero troppo grasso”. Parole molto forti quelle pronunciate dal cantante italiano che per anni ha sofferto di problemi di peso e bulimia. ”

Tiziano Ferro/ "Per me è bellissimo essere diventato papà dopo i 40 anni"

“Non stavo bene, avevo poche energie perché non mangiavo, mi vestivo da magro e pensavo ancora da grasso” – ha continuato a raccontare il cantante che ha cominciato a soffrire di disturbi alimentari. “Da lì ho cominciato a soffrire di disordini alimentari. Non mi godevo niente di quello che mi succedeva perché pensavo sempre al cibo. Avevo fame e mangiavo poco o niente per non ingrassare” – ha detto.

Víctor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro/ "Unica persona al mondo ad avermi regalato gioia"

Tiziano Ferro e l’alcool: “Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo”

Non solo, Tiziano Ferro ha sofferto anche di dipendenza dall’alcool. “Nessuno mi poteva sopportare quando bevevo. E chi ci riusciva o aveva pietà, o era come me. O più disperato di me. Oggi che non bevo da diversi anni ho capito che quella disperazione aveva un senso, uno solo: aiutare qualcun altro…Io devo smettere di bere, mi ripetevo. Avevo le transaminasi alte. Iniziavo ad avere problemi di fegato. Non volevo morire per una cosa simile. No” – ha detto il cantante che quando ha cercato di non bere è sprofondato nell’ansia e nella paura.

Giuliana e Sergio, mamma e papà Tiziano Ferro/ "Li ho obbligati alla mia assenza"

“Non riuscivo a non bere ma ero invidioso di chi vedevo forte del privilegio di essere astemio, che non lo sapeva e manco voleva saperlo cosa fosse l’ubriachezza; ero invidioso di chi, di fronte a un momento di vuoto, lo accetta per quello che è e va incontro a ciò che la giornata non ha da offrire. L’ignoto. Ma gli alcolisti non contemplano l’ignoto” – ha detto precisando – “ogni notte pensavo: da domani ricomincia la guerra. La guerra a immaginarmi nel mondo senza l’alcol, a immaginarmi tra la gente senza bere ma senza sottrarmi”. Alla fine è finito perfino all’ospedale: “ero finito in ospedale per colpa dell’alcol, ma solo in ospedali belli…Ma la verità è che ero come tutti quelli che bevono. Ero come loro. E quella dolente umanità era come me. Io ero un alcolista. E avevo solo trentaquattro anni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA