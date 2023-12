Tiziano Ferro: “Ultimamente non riesco a cantare”/ La video confessione: “Un anno difficile, ma rinascerò”

Tiziano Ferro nella giornata di Natale ha pubblicato il suo classico video di auguri ai fan su Instagram. Un video, però, che ha un certo retrogusto amaro e che rappresenta un cambiamento di rotta rispetto ai soliti video di auguri a cui il cantante ci aveva abituati. Ed è lui stesso a sottolineare come “so che vi aspettavate il karaoke di Natale”, spiegando, però, che si tratta di “un anno un po’ particolare”.

“Ultimamente”, ha spiegato ancora Tiziano Ferro, “non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare”. Ma il retrogusto amaro del video di auguri di Tiziano Ferro si esaurisce presto, quando il cantante precisa che “se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita io sono qua per dirvi che sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi”.

Tiziano Ferro: “È stato un anno difficile, ma non sono triste”

Quello passato, d’altronde, per Tiziano Ferro, spiega, “è stato un anno speciale, un anno molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano”. Negli ultimi mesi, infatti, il cantante ha annunciato la fine della relazione con il manager di marketing Victor Allen, con il quale ha condiviso 7 anni della sua vita, dei quali 4 di matrimonio, culminati con l’adozione di due figli.

“Non sono triste“, sostiene Tiziano Ferro con il sorriso sul volto, “sono positivo perché la mia famiglia è qua”, dice indicandosi il cuore, “la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini: è semplicemente un Natale diverso. Ricorderò questo Natale perché sarà stato quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme. Vi voglio bene“, conclude Tiziano Ferro rivolgendosi direttamente ai suoi fan, “perché mi siete stati vicini, perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi. Grazie, per la pazienza, la comprensione, l’amicizia e il supporto perché non vorrei altre persone se non voi accanto in questo viaggio folle”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)













