Tobruk, diretto da Arthur Hiller

Mercoledì 30 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film di guerra del 1967 dal titolo Tobruk. La pellicola è diretta dal regista canadese Arthur Hiller, candidato al Premio Oscar per il lungometraggio Love Story. Le musiche hanno invece la firma del compositore Bronislau Kaper, vincitore del Premio Oscar nel 1954 per la colonna sonora di Lili, nel suo ultimo progetto cinematografico. Il protagonista è interpretato dall’attore statunitense Rock Hudson, noto per il suo lungo sodalizio artistico con la collega e amica Doris Day, candidato al Premio Oscar nel 1957 per Il gigante al fianco di Liz Taylor.

Nel cast del film Tobruk anche: George Peppard, indimenticabile in Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn; Nigel Green, diventato famoso grazie al personaggio di Ercole nel kolossal Gli Argonauti; infine, Guy Stockwell, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione a diverse serie tv di successo, quali La signora in giallo, Perry Mason e Magnum P.I..

La trama del film Tobruk: la vera storia della campagna d’Africa dell’esercito britannico

Tobruk è ambientato nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel pieno del conflitto africano. Le truppe tedesche, guidate dal generale Rommel, sono posizionate a circa 100 km dal canale di Suez, un punto strategico per la vittoria. I soldati si trovano a fronteggiare l’8° armata dell’esercito britannico, decisa a distruggere le scorte di carburante presenti nella cittadina libica di Tobruk. Il loro piano, però, non può essere messo in atto poiché il suo ideatore, il maggiore Craig, è stato fatto prigioniero dai tedeschi.

Quest’ultimo, non solo è un esperto soldato, ma anche un uomo essenziale per la riuscita dell’operazione per la sua capacità di orientarsi nel deserto e la conoscenza sia della lingua tedesca sia araba.

L’esercito britannico, quindi, è obbligato a liberarlo al più presto e l’operazione, guidata dal capitano Bergmann, si conclude con un importante successo.

Le truppe si spostano così, quanto più velocemente possibile, presso la cittadina di Tobruk, prima che giungano i rinforzi dei Royal Marines.

Il piano è molto chiaro: utilizzare alcuni soldati ebrei come infiltrati, affinché si fingano prigionieri e si intrufolino nel cuore della città. L’operazione, però, si rivelerà molto più complicata del previsto a causa dell’elevata presenza di soldati tedeschi e italiani che controllano la zona.

Riusciranno le truppe alleate a distruggere il deposito di Tobruk e a dare un duro colpo all’esercito nemico?