Tocca a noi, Concerto per la pace Rai 3/ Diretta e cast: da Elodie a Gianni Morandi

Anticipazioni Tocca a noi – Concerto per la pace

Giovedì 7 aprile, a partire dalle 21.15, Raitre trasmette “Tocca a noi – Concerto per la pace” per “Save The Children” e l’Ucraina. Il concerto sarà trasmesso da Piazza Maggiore, a Bologna e sarà condotto da Andrea Delogu, con la partecipazione di Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. Nato da un’idea de La Rappresentante di lista, il concerto vedrà sul palco tantissimi big della musica italiana che si alterneranno e che attraverso la propria musica, lanceranno un messaggio di pace e di speranza in un momento particolarmente difficile per il mondo.

Attraverso le canzoni, i racconti e le parole dei singoli artisti saranno raccolti fondi da devolvere in beneficienza per aiutare Save the Children e l’Ucraina. Il concerto avrà anche un contributo radiofonico attraverso le voci Gino Castaldo e ed Ema Stokholma che, nel corso della serata, salirà anche sul palco per affiancare l’amica Andrea Delogu.

Tocca a noi Concerto per la pace: tutto gli artisti presenti

Tutti gli artisti italiani che hanno deciso di partecipare a “Tocca a noi Concerto per la pace” ricorderanno al pubblico presente in Piazza Maggiore e ai telespettatori di Raitre quanto sia importante fermare immediatamente le violenze che, da oltre un mese, hanno distrutto, in Ucraina, la vita di donne, bambini, uomini e delle loro famiglie. Un messaggio di pace quello che sarà lanciato questa sera attraverso la musica non solo per l’Ucraina, ma per tutti i Paesi in cui si combattono da anni guerre silenziose. Ma chi sono gli artisti che saliranno sul palco?

Sul palco del Concerto per la pace si alterneranno: Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animal and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus.

Come donare e come vedere in streaming “Tocca a noi Concerto per la pace”

L’obiettivo di “Tocca a noi Concerto per la pace” non è solo quello di lanciare messaggi di pace, ma anche di raccogliere fondi. Per donare 2 euro basta inviare un sms al 45533 oppure chiamare lo stesso numero da rete fissa per donare 5 o 10 euro. Si può, donare, inoltre, anche collegandosi al sito internet www.savethechildren.it/ucraina.

Il concerto per la pace potrà essere seguito in diretta televisiva collegandosi su Raitre oppure in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’app disponibile per tutti i dispositivi.











