Tom Hanks, lite con i fan/ Fanno inciampare la moglie e lui sbotta “Andate a fancu*o”

Tom Hanks, lite con i fan a New York per la moglie Rita Wilson

Lite a New York tra Tom Hanks e dei fan. Tutto è accaduto all’uscito di un ristorante della Grande Mela dove l’attore Premio Oscar si trovava in compagnia della moglie Rita Wilson. Ad attendere la coppia fuori dal locale c’erano diversi fan, ma anche alcuni paparazzi pronti ad immortalare la coppia. Tutto normale per Tom Hanks che, da anni, è uno dei protagonisti indiscussi del cinema italiano. Tuttavia, un piccolo incidente ha scatenato la dura reazione dell’attore che ha letteralmente perso la pazienza.

All’uscita del locale, come riporta Novella 2000, le persone presenti hanno accerchiato Tom Hanks e Rita Wilson facendo inciampare quest’ultima. L’incidente ha scatenato la reazione di Hanks che è andato letteralmente su tutte le furie.

Tom Hanks perde la pazienza con i fan

Vedendo la moglie Rita Wilson inciampare a causa dell’atteggiamento di alcuni fan, Tom Hanks ha perso la pazienza lasciandosi andare ad una reazione istintiva. “Andate a fanc**o”, ha detto l’attore. Il momento è stato immortalato da alcuni presenti ed è stato pubblicato sui social diventando in poco tempo virale e facendo il giro del mondo.

Una reazione, quella dell’attore che, nel film dedicato ad Elvis con la colonna sonora dei Maneskin interpreta il manager Colonnello Tom Parker, è stata compresa dalla maggior parte dei fan che ha condannato l’invadenza delle persone che aspettavano l’attore all’esterno del ristorante.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO — Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022

