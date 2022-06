Tom Hanks, mano trema durante prima Elvis/ Come sta? Fan preoccupati “Ha provato a…”

Problemi di salute per Tom Hanks? Se lo stanno chiedendo in queste ore i fan dell’attore. Non è passato inosservato quanto accaduto durante la presentazione del film “Elvis” a Gold Coast, in Australia. La sua mano ha cominciato a tremare mentre parlava con il pubblico in sala. Resosi conto di ciò che stava accadendo, stando a quanto ricostruito dal Daily Mail, ha provato a controllare il tremore aiutandosi con l’altra mano, sperando di tenere fermo il microfono. Se l’è anche passando da una mano all’altra, ma con scarsi risultati. Ora i fan si chiedono come sta Tom Hanks, preoccupati per la sua salute alla luce di quanto visto alla prima del film di Baz Luhrmann.

Quest’ultimo, nato a Sydney, aveva organizzato per il 4 giugno una prima australiana del film nella città di Goald Cost, che si trova a 50 miglia a sud di Brisbane, dove si sono peraltro svolte le riprese. Con Tom Hanks, che nel film veste i panni del manager di Elvis, c’era anche Austin Butler, il protagonista. «Non c’è posto migliore al mondo per girare un film della Gold Coast», ha dichiarato Tom Hanks tenendo il microfono con la mano destra.

TOM HANKS E LO STRANO TREMORE ALLA MANO…

Tom Hanks ha raccontato di aver girato film ovunque, dal Marocco a Los Angeles, da New York a Berlino, passando per Seattle. «Nessuno di questi posti ha quello che ha la Gold Coast, e sapete cos’è? Due parole. Nessuna di queste altre città ha Dan Murphy’s». Il riferimento dell’attore è alla catena di negozi di liquori di Dan Murphy, un uomo che tra l’altro ha avuto modo di conoscere molto bene. I presenti hanno accolto questo commento tra gli applausi, poi però hanno cominciato a constatare che mentre parlava tremava la mano destra.

Lo stesso attore ha provato a controllare questo tremore tenendo il microfono con la mano sinistra, passandolo poi all’altra mano. Non tutti però si sono resi conto di questo particolare. «Ci siamo divertiti moltissimo con tutti voi. C’è qualcosa nelle persone e nel luogo della Gold Coast che fa andare in giro tutti con uno sguardo sicuro di sé. Ne abbiamo fatto parte. La vostra sicurezza e gioia di vivere traspare nel nostro film», ha proseguito Tom Hanks. Quando poi è apparso il video online, però i fan hanno cominciato a preoccuparsi…













