Tom Jones/ 84 anni e non sentirli: la sua “Sex bomb” è tra le canzoni più forti di sempre!

Tom Jones e il successo mondiale di Sex Bomb!

Tom Jones con Sex Bomb ha fatto ballare e cantare milioni di persone nel mondo. Una carriera straordinaria e di grandi successi per il cantautore, anche se non sono mancati i classici up & down. Un vero e proprio leone della musica mondiale che nemmeno gli acciacchi della vita hanno saputo domare. Due anni fa, infatti, ha avuto qualche piccolo problema di salute, ma Tom proprio come un’araba fenice è tornato più forte che mai. “Quando fui dimesso dall’ospedale, il dottore mi raccomandò che, considerata l’età, sarebbe stato il caso di rallentare. Fu come mettere uno straccio rosso davanti al toro!” ha detto il cantante presenza fissa nel talent tv The Voice UK. 83 anni e da più di 60 anni tra i numero uno della scena musicale mondiale con più di 100 milioni di dischi venduti. Diversi i Grammy vinto e i concerti tenuti a Las Vegas e in giro per il mondo grazie a successi senza tempo come “Kiss”, cover dei The Kiss, e “Sex Bomb” con Mousse T.

“Da giovane avevo un’energia inesauribile, volevo esplodere, trattavo le canzoni come materiale infiammabile; ho avuto un’esistenza meravigliosa, me ne rendo conto solo adesso che ho il tempo di riflettere” ha precisato l’interprete. Durante la pandemia da Covid-19 ha pensato tanto alla vita: “mi basta affacciarmi al balcone e assicurarmi che il Tamigi scorra placido per sentirmi bene. Ma mi dispiace per i giovani, isolati, disorientati, senza prospettive, lontani dalle scuole. Per loro è diverso, devono socializzare, divertirsi, uscire. Alla loro età, in Galles, facevo tardi tutte le sere”.

Tom Jones ad 84 anni la sua voce è ancora tra le migliori al mondo

La vita di Tom Jones è stata segnata anche dal dolore. La morte della moglie Linda è stato uno dei momenti più difficili per il cantante che ricordando quel momento ha confessato dalle pagine de La Repubblica: “dopo la morte di Linda, ho deciso di tornare in Inghilterra. Durante la malattia non faceva che ripetermi: ‘Devi tornare a Londra, è lì che vivono nostro figlio e la sua famiglia, dovete riunirvi’. Sapeva di avere un cancro al polmone, di essere condannata. C’è una canzone nell’album, I Won’t Crumble With You If You Fall, una composizione di Bernice Johnson Reagon del gruppo Sweet Honey in the Rock, che canto pensando alle sue parole: ‘Hai fatto tutto il possibile per me, non puoi salvarmi, lasciami andare ma non lasciarti andare”.

Nonostante l’età, ben 84 anni, la voce di Tom Jones è ancora tra le più potenti e riconoscibili al mondo: “invecchiando non è cambiata. Anzi, è diventata più flessibile; da giovane ero un tenore, ora un baritono. Che gioia quando Luciano Pavarotti, a Modena, mi disse, canti meglio di quando avevi vent’anni”.











