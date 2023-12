Tom Lockyer collassa in campo: sospesa Bournemouth-Luton/ Video, giocatore crolla a terra

La partita fra il Bournemouth e il Luton, match valevole per la 17esima giornata della Premier League, è stata interrotta dopo che il calciatore Tom Lockyer, capitano degli ospiti, è collassato, crollando a terra a centrocampo. Come riferisce il sito de La Gazzetta dello Sport l’episodio è avvenuto attorno al sessantesimo minuto di gara, e una volta che il giocatore è stramazzato al suolo i compagni e gli avversari si sono subito accorti della gravità di quanto stesse accadendo, chiamando quindi i medici che sono entrati sul rettangolo di gioco, fornendo le prime cure a Tom Lockyer.

Una volta soccorso il calciatore è stato messo su una barella attraverso cui ha lasciato il rettangolo di gioco. In ogni caso, stando alle notizie che filtrano dall’ambiente, sembra che il ragazzo si sia ripreso e non sia in pericolo di vita. Lo stesso avrebbe infatti inizialmente perso conoscenza per poi riprenderla, così come fatto sapere dal medico del Bournemouth. Il match è stato comunque sospeso mentre il pubblico presente allo stadio è in attesa di capire cosa deciderà l’arbitro assieme alle due squadre sull’eventuale ripresa della gara: mancano circa 30 minuti escluso recupero e il punteggio è in perfetta parità, uno a uno.

TOM LOCKYER COLLASSA IN CAMPO: IL PRECEDENTE DELL’ANNO SCORSO

Tom Lockyer aveva già registrato dei problemi al cuore in passato visto che lo stesso calciatore era stato vittima un anno fa di un arresto cardiaco in campo, a Wembley, in occasione della finale della Premiership (la Serie B inglese) vinta poi ai calci di rigore sul Coventry.

“Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico – aveva fatto sapere il 29enne difensore gallese del Luton, come specificato sempre dal sito de La Gazzetta dello Sport – non dovrebbe accadere più. I medici non sono stati in grado di trovare una spiegazione del perché sia successo. Ma mi hanno dato il via libera per tornare in campo. Mi sono sottoposto a tutti gli esami del caso e sono risultati tutti negativi”. Secondo Eurosport il calciatore sarebbe vigile e cosciente.

