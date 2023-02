Tom Morello, chi è chitarrista che ha collaborato coi Maneskin/ Icona rock anni ’90

Tom Morello, ecco chi è il chitarrista che ha collaborato al brano ‘Gossip’ dei Maneskin

Tom Morello è un celebre chitarrista, cantautore e attivista statunitense. Ha collaborato coi Maneskin per il loro ultimo brano “Gossip”, parte dell’album “Rush”, uscito lo scorso 20 gennaio. E’ noto soprattutto per essere il chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Street Sweeper Social Club, e fino a qualche anno fa anche degli Audioslave. Per quanto riguarda il suo percorso professionale e artistico, oltre che della sua vita privata, sappiamo che Tom Morello nasce nel 1964 ad Harlem, un quartiere di Manhattan a New York. Cresce però a Libertyville, nell’Illinois, ereditando dalla madre Mary Morello il carattere e alcune passioni.

Anche lei, infatti, è un’attivista statunitense, cofondatrice del Parents for Rock and Rap, un’associazione contro la censura. Il padre di Tom Morello, invece, si chiama Ngethe Njoroge, un diplomatico keniota di etnia kikuyu. Fin da giovane Tom si sente attratto dal mondo della musica e dal rock, ma concentra i suoi sforzi di studio nel conseguimento della laurea con lode all’Università di Harvard nel campo delle scienze politiche.

Tom Morello, lo stile unico e inconfondibile con cui padroneggia la chitarra

Tom Morello si rivela ben presto un profilo di spicco alla chitarra ed è infatti diventato molto famoso per il suo stile unico ed impareggiabile: unisce riff rock, heavy metal e funk con sonorità hip hop con grande naturalezza. Il suo modus operandi ed il suo talento lo rendono a tutti gli effetti un arista dai contorni inconfondibili. Alla chitarra Tom Morello fa uso elevato di ritardi temporali, armonizzazioni, modulazioni, distorsioni e fenomeni di feedback che gli consentono di cambiare radicalmente il suono dello strumento.

Uno stile nato dalla fantasia e dell’inventiva dello stesso musicista, che anche nelle esibizioni live cerca sempre di replicare un sound simile al registrato. Nonostante le sue sonorità variegate, Tom Morello utilizza un basso numero di effetti. Quando era ai Rage Against the Machine, per esempio, aveva a disposizione un Dunlop Crybaby, un Digitech Whammy, un Boss Digital Delay e un DOD EQ pedal (adoperato nella fattispecie per accentuare i suoi assoli), e un Flanger Ibanez. Nel momento in cui è entrato a far parte degli Audioslave, ha aggiunto anche un Tremolo Boss e ha però cambiato il flanger con un MXR Phase 90 (Getaway Car).











