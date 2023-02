Tom Sizemore, il celebre attore vittima di un aneurisma / Le numerose vicende legali

Tom Sizemore, il protagonista de “Salvate il soldato Ryan” è in fin di vita

Le ultime notizie riguardo il celebre volto de “Salvate il soldato Ryan”, Tom Sizemore, hanno sconvolto il mondo della recitazione internazionale. L’attore – 61 anni – nella giornata di domenica è stato trovato solo e privo di sensi nella sua abitazione di Los Angeles. Come confermato dal suo entourage a “The Hollywood Reporter”, Tom Sizemore sarebbe ricoverato in serie condizioni in seguito ad un aneurisma cerebrale avvenuto nelle prime ore della giornata di domenica.

La notizia delle critiche condizioni di Tom Sizemore ha chiaramente scosso il mondo del cinema; soprattutto dopo gli ultimi tempi per nulla semplice per la stella di Hollywood. L’attore, con una carriera invidiabile alle spalle, negli ultimi anni è stato infatti accostato a vicende non proprio edificanti. Tra abuso e dipendenza di droghe, l’attore ha dovuto lottare anche con le pesanti accuse di violenza domestica. In seguito a tale vicenda trascorse diverse ore sotto arresto, prima di essere rilasciato previa cauzione. Le vicende legali non finiscono qui; dal 2005 al 2019 Tom Sizemore ha collezionato arresti e denunce di non poco conto.

Tom Sizemore, una carriera gloriosa culminata dalle beghe legali

Nel bene e nel male, Tom Sizemore ha saputo far parlare di sè nel mondo dello spettacolo; la sua carriera inizia a decollare con il ruolo di Jack Scagnetti ne Assassini nati, per poi sboccare al fianco di attori del calibro di Al Pacino e Robert De Niro, come nella pellicola Heat – La sfida. Tra gli anni ’90 e 2000 Tom Sizemore prende parte ad alcune delle pellicole più iconiche del periodo, tra cui Al di là della vita con Nicolas Cage e Pianeta Rosso. Nonostante il successo, l’attore non è riuscito a tenersi alla larga da situazioni sconvenienti con ripercussioni legali di non poco conto.

Oltre agli aneddoti già citati legati ad abuso di droghe e violenza domestica, nel 2005 Tom Sizemore ha dovuto scontare altri 17 mesi di reclusione per via del plurimo fallimento dei vari test anti-stupefacenti. L’arresto in questione presenta dei tratti piuttosto curiosi; la stella di Hollywood aveva falsificato il test delle urine inserendo un pene finto carico di urina pulita e chiaramente non sua. A destare i sospetti delle forze dell’ordine fu la temperatura dell’urina che portò ad ulteriori controlli volti a sfatare il trucco.











