Tomaso Trussardi difende Michelle Hunziker/ Caso Botteri, “ricevute minacce di morte”

Pubblicità

Anche Tomaso Trussardi è intervenuto in difesa di Michelle Hunziker. Il marito della showgirl ha voluto prendere la parola per dire la sua circa la polemica (di cui si è parlato anche oggi) relativa al caso di Giovanna Botteri: riassumendo velocemente, un servizio di Striscia la Notizia parlava dell’inviata del TG1 in merito al suo abbigliamento e taglio di capelli, con la voce in sottofondo che era appunto quella della Hunziker. Sul web è nata la bufera, il programma satirico ha replicato tirando in ballo Che tempo che fa e una puntata di quasi due mesi prima, dallo stesso Fabio Fazio la Botteri ha poi chiuso (almeno si spera) la questione. Intanto però Trussardi ha voluto utilizzare i social network per prendere le difese della moglie. “Distanti ma vicini? Io ci credevo” ha scritto.

Pubblicità

Il riferimento sembra essere, abbastanza chiaramente, a come la pandemia da Coronavirus e la necessità di rimanere isolati dovesse tirare fuori il meglio dalle persone e aumentare la solidarietà, essendo tutti nella stessa situazione; evidentemente il messaggio che ormai da tempo fa da colonna sonora alla lotta al virus è solo di facciata. Questo almeno quello che sostiene il marito della Hunziker, che ha aggiunto “nella falsa convinzione di difendere una donna ne state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli”. La stessa showgirl, che conduce Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti, aveva già detto la sua sostenendo come il servizio della trasmissione fosse in realtà a favore della Botteri, ma questo non è servito per placare le polemiche. Scrivendo sui social, Trussardi ha messo a galla la nuda verità di commenti anche molto pesanti (e purtroppo non è una storia nuova) rivolti contro la Hunziker.

Pubblicità

“L’entità delle minacce che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie”: così ha scritto il secondo marito di Michelle Hunziker, che ha anche rivelato come molte di queste minacce siano anche di morte. Tutto per aver ironizzato sull’acconciatura e l’abbigliamento di una persona? Evidentemente sì. “L’amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono dalla stampa” ha poi scritto Trussardi, che ha accusato alcuni mezzi di informazione di aver fomentato odio e distanze invece di “imporre di riportare e spiegare i fatti”. Sulla vicenda è intervenuta anche Aurora Ramazzotti, la figlia che la Hunziker ha avuto dal primo marito Eros Ramazzotti: la ragazza ha condiviso le parole del patrigno per poi apportare il suo commento che, semplicemente, recita “Non aggiungo altro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA