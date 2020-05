Giovanna Botteri a Fazio “Ho messo giacca per te”/ Video, risposta alle polemiche

Pubblicità

E’ Giovanna Botteri a mettere fine alla querelle nata nei giorni scorsi sul suo aspetto fisico e abbigliamento nel corso dei servizi da Pechino. L’inviata del TG1, ospite a Che Tempo che Fa – la popolare trasmissione condotta da Fabio Fazio – ha voluto rispondere con una battuta per rispondere alle tante polemiche nate dal servizio di Striscia la Notizia (e poi proseguite) che tanti avevano accusato di body shaming: nel collegamento con Fazio, la giornalista si è presentata indossando una giacca e ha detto “mi vedi anche con questa, l’ho messa per te”. Una risposta concreta e “visiva” a chi la prendeva in giro per il classico abbigliamento da maglioncino con scollo a V; Fazio ha immediatamente raccolto la palla e replicato che “non è la giacca che ti rende elegante, sei tu che rendi elegante la giacca”.

Pubblicità

GIOVANNA BOTTERI, LE POLEMICHE SUL LOOK

Questione risolta dunque? Probabilmente sì. E’ una storia che si trascina ormai da una settimana: in un servizio lanciato da Striscia la Notizia a fine aprile, Michelle Hunziker aveva preso in giro Giovanna Botteri per i suoi collegamenti da Pechino, evidenziando il suo identico modo di vestire e la sua “chioma vaporosa”. Il programma satirico, ideato da Antonio Ricci, aveva risposto ripescando una puntata di Che tempo che fa del 9 marzo nella quale Luciana Littizzetto prendeva in giro l’inviata per il fatto che i suoi capelli sembrassero verdi. “E’ l’alone del virus” diceva; la querelle si è così protratta anche e soprattutto perché è stata amplificata dai social network, come purtroppo succede spesso e volentieri, con la consueta battaglia tra follower. Per fortuna, la Botteri in prima persona ha posto fine con ironia a una disputa che francamente stava sorpassando i limiti.

Pubblicità

A titolo informativo, va detto che già ieri il Corriere della Sera aveva dato spazio alla “difesa” dei due conduttori di Striscia la Notizia. La Hunziker aveva parlato di un servizio a favore della Botteri nel quale veniva messo in risalto il suo nuovo taglio di capelli, “noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega”. Gerry Scotti invece aveva affermato di essere la prova provata di come l’aspetto fisico abbia ben poco a che fare con la bravura, la competenza e il successo. Poi, per esplicitare il suo pensiero, aveva aggiunto che “preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace”. Con questo, la speranza è che davvero di questa disputa non si parli più e che Giovanna Botteri, come lei stessa aveva già affermato nella lettera in cui replicava alle critiche, sia apprezzata per il competente servizio svolto a prescindere dalla pettinatura o l’abbigliamento.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI GIOVANNA BOTTERI E FABIO FAZIO (da corriere.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA