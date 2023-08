Tomaso Trussardi e Dayane Mello stanno insieme?/ Alcune foto scatenato i fan

Tomaso Trussardi, flirt in corso con Dayane? Gli indizi

Tomaso Trussardi è stato al centro del gossip, lo scorso anno, per il divorzio da Michelle Hunziker dopo anni d’amore. Al rampollo della casa di moda sono stati attribuiti diversi flirt nei mesi, ma nessuno di questi ha ricevuto mai conferma dal diretto interessato. Nelle ultime ore, però, è scoppiato il pettegolezzo su un presunto flirt con Dayane Mello. Per quale motivo?

Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ex mariti Hunziker/ "Crisi era superabile ma..."

Entrambi hanno preso parte all’evento Premio Moda Città dei Templi Edizione VII, a Paestum, in cui l’imprenditore ha ricevuto un premio per il ruolo manageriale della casa di moda di famiglia. A insospettire i fan, però, alcune foto in cui i due sembrano davvero in confidenza. La modella brasiliana è stata, infatti, ripresa con in braccio Odino, cagnolino dell’imprenditore. In uno scatto, inoltre, Tommaso prende scherzosamente in braccio l’ex gieffina alimentando i sospetti del web. Al momento, non ci sono certezze ma solo ipotesi da parte degli utenti.

Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, ex mariti Michelle Hunziker/ Rapporti tesi? Spunta lo 'sgarro' social

Michelle Hunziker e la separazione da Tomaso Trussardi: “Grande dolore”

Michelle Hunziker, ai microfono di Verissimo, ha a lungo parlato della fine dei suoi due matrimoni: Eros Ramazzotti e Trussardi. A proposito del rampollo della casa di moda, la conduttrice svizzera ha svelato come sia stata dolorosa la separazione.

“È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi” afferma la presentatrice che, ad oggi, sembra avere un rapporto disteso con l’imprenditore.

Tomaso Trussardi, ex marito Michelle Hunziker/ Il paragone con Eros Ramazzotti e i rapporti oggi: "Dolore…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA